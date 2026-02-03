Óriási medveszobrot állítanak az erdélyi Tusnádfürdőn

Az óriási medveszobor a Hargita megyei fürdővárosban található panzió udvarán kap majd helyet, a főúttól mintegy 200 méterre.
Az óriásszobrot a kezdeményezők egyfajta turistaattrakciónak szánják.
Varga Attila elmondta, hogy Csepel polgármestere, Borbély Lénárd felajánlotta segítségét, és több csepeli vállalkozó is felajánlotta támogatását, hogy a medveszobor megvalósuljon. A szoborállítás költségeiről közölte: nem számszerűsítették az összes felajánlás értékét, de a szobor értéke többszöröse a korábban említett 12 millió forintos összegnek. Varga Attila azt is közölte, hogy a szobor megrendelője és fő finanszírozója tulajdonosként jómaga, de az előállítási költségekbe a művész is beszállt.
A csepeli önkormányzat is arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a szobor finanszírozásában a csepeli polgármesternek és az önkormányzatnak semmilyen szerepe nincs.
Varga Attila felidézte, hogy Tusnádfürdő pár évvel ezelőtt még a fürdővárosba rendszeresen bejáró medvék miatt szerepelt a hírekben, de az elmúlt években a városvezetésnek szakemberek bevonásával, tudatos munkával sikerült elérni, hogy a nagyvadak már nincsenek jelen a településen.
Emlékeztetett arra, hogy
a fürdőváros címerében is benne van a medve,
hiszen a hegyvidéki településen mindig volt medve, a nagyvad a kommunizmus idején, a 70-80-as években is egyfajta turistaattrakciónak számított.
„Tusnádfürdő nem maradhat medve nélkül”
– fogalmazott Varga Attila, aki szerint az óriásszobor ilyen értelemben egyfajta „hiánypótló dolog” a településen. Közölte, hogy Szőke Gábor Miklós nemcsak turisztikai látványosságnak képzelte el a szobrot, hanem egy őrző totemnek, az összetartozás szimbólumának, mely a székely–magyar barátságot is jelenti.
Hozzátette: ötletként az is felmerült, hogy a szobrot majd a Tusványos idejére a szabadegyetem és diáktábor helyszínére, a tusnádfürdői kempingbe szállítsák, de ez még a jövő zenéje, erről nem volt egyeztetés a diáktábor szervezőivel.
Az álló, mellső végtagjait kitáró medvét ábrázoló szobor közel 4 méter lesz.
Időtálló corten acéllemezekből készült, amely ellenáll az időjárás viszontagságainak, belső szerkezete rozsdamentes acélból van kialakítva.
Varga Attila szerint a corten acélon, amikor megrozsdásodik, olyan tömött rozsda alakul ki, amely meggátolja a további rozsdásodást. „Jelen esetben pont azt a vörösesbarna színt adja meg, ami a medvének az igazi színe” – mondta.
A szobornak belső világítása is lesz, „ennek köszönhetően éjszaka átváltozik és belső erejét az üvöltő torkából és bundájából kiszűrődő fényekkel demonstrálja az arra érkezőknek.” A szobor környezetét a helyi bányából hozott andezit kőtömbökkel egészítették ki.
Környezetét Reznicsek Zoltán építész tervezte, a szobor Székelyföldre szállítását Illés Zoltán támogatta.
Az avatóünnepséget holnap, szerdán tartják.
Az óriásmedvét készítő Szőke Gábor Miklós budapesti szobrászművész a magyar kortárs szobrászati szcéna kiemelkedő alkotója. Művei közterületeken és magángyűjteményekben is megtalálhatók, Magyarországon és külföldön egyaránt. Óriási állatszobrai közül a legtöbb Budapesten és Kazincbarcikán található, legismertebb munkái a budapesti Fradi-sas és az Atlantában felállított Sólyom.
Kiemelt kép: A készülő szobor (Forrás: Facebook)