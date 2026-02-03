Óriási medveszobrot állítanak az erdélyi Tusnádfürdőn, Szőke Gábor Miklós szobrászművész csaknem négyméteres alkotását jövő héten avatják fel – tájékoztatta az MTI-t pénteken Varga Attila, a szoborállítást kezdeményező tusnádfürdői Szent Kristóf Panzió tulajdonosa.

Az óriási medveszobor a Hargita megyei fürdővárosban található panzió udvarán kap majd helyet, a főúttól mintegy 200 méterre.

Az óriásszobrot a kezdeményezők egyfajta turistaattrakciónak szánják.

Varga Attila elmondta, hogy Csepel polgármestere, Borbély Lénárd felajánlotta segítségét, és több csepeli vállalkozó is felajánlotta támogatását, hogy a medveszobor megvalósuljon. A szoborállítás költségeiről közölte: nem számszerűsítették az összes felajánlás értékét, de a szobor értéke többszöröse a korábban említett 12 millió forintos összegnek. Varga Attila azt is közölte, hogy a szobor megrendelője és fő finanszírozója tulajdonosként jómaga, de az előállítási költségekbe a művész is beszállt.

A csepeli önkormányzat is arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a szobor finanszírozásában a csepeli polgármesternek és az önkormányzatnak semmilyen szerepe nincs.

Varga Attila felidézte, hogy Tusnádfürdő pár évvel ezelőtt még a fürdővárosba rendszeresen bejáró medvék miatt szerepelt a hírekben, de az elmúlt években a városvezetésnek szakemberek bevonásával, tudatos munkával sikerült elérni, hogy a nagyvadak már nincsenek jelen a településen.

Emlékeztetett arra, hogy

a fürdőváros címerében is benne van a medve,

hiszen a hegyvidéki településen mindig volt medve, a nagyvad a kommunizmus idején, a 70-80-as években is egyfajta turistaattrakciónak számított.

„Tusnádfürdő nem maradhat medve nélkül”

– fogalmazott Varga Attila, aki szerint az óriásszobor ilyen értelemben egyfajta „hiánypótló dolog” a településen. Közölte, hogy Szőke Gábor Miklós nemcsak turisztikai látványosságnak képzelte el a szobrot, hanem egy őrző totemnek, az összetartozás szimbólumának, mely a székely–magyar barátságot is jelenti.

Hozzátette: ötletként az is felmerült, hogy a szobrot majd a Tusványos idejére a szabadegyetem és diáktábor helyszínére, a tusnádfürdői kempingbe szállítsák, de ez még a jövő zenéje, erről nem volt egyeztetés a diáktábor szervezőivel.

Az álló, mellső végtagjait kitáró medvét ábrázoló szobor közel 4 méter lesz.

Időtálló corten acéllemezekből készült, amely ellenáll az időjárás viszontagságainak, belső szerkezete rozsdamentes acélból van kialakítva.

Varga Attila szerint a corten acélon, amikor megrozsdásodik, olyan tömött rozsda alakul ki, amely meggátolja a további rozsdásodást. „Jelen esetben pont azt a vörösesbarna színt adja meg, ami a medvének az igazi színe” – mondta.

A szobornak belső világítása is lesz, „ennek köszönhetően éjszaka átváltozik és belső erejét az üvöltő torkából és bundájából kiszűrődő fényekkel demonstrálja az arra érkezőknek.” A szobor környezetét a helyi bányából hozott andezit kőtömbökkel egészítették ki.

Környezetét Reznicsek Zoltán építész tervezte, a szobor Székelyföldre szállítását Illés Zoltán támogatta.

Az avatóünnepséget holnap, szerdán tartják.

Az óriásmedvét készítő Szőke Gábor Miklós budapesti szobrászművész a magyar kortárs szobrászati szcéna kiemelkedő alkotója. Művei közterületeken és magángyűjteményekben is megtalálhatók, Magyarországon és külföldön egyaránt. Óriási állatszobrai közül a legtöbb Budapesten és Kazincbarcikán található, legismertebb munkái a budapesti Fradi-sas és az Atlantában felállított Sólyom.

Kiemelt kép: A készülő szobor (Forrás: Facebook)