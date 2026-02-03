Mexikó nem fog olajat szállítani Kubának Donald Trump szerint

Washington fokozza a Kubára gyakorolt gazdasági nyomást, Mexikó pedig felhagy a kubai olajszállításokkal – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök az Ovális Irodában újságírók előtt.

„Mexikó le fogja állítani az olajszállítást” – fogalmazott az amerikai elnök, miután Claudia Sheinbaum mexikói elnök kormánya vasárnap jelentette be, hogy humanitárius okokból olajat fognak szállítani Kubának, de „konfrontáció keresése nélkül”. Jelezte egyúttal, hogy a támogatás „más” termékekből is állhat.

Mexikó Kuba legnagyobb olajszállítója.

A szigetország rendszeresen energiahiánnyal küzd: gyakoriak az áramszünetek, áramkimaradások, üzemanyaghiány nehezíti a mindennapokat. Az áramtermeléshez, a benzinellátáshoz és a repülőgép-üzemanyaghoz ezért nagymértékben importált finomított termékekre szorul.

A kubai kormány megerősítette, hogy folynak egyeztetések Washington és Havanna között, ám ezek még nem minősülnek hivatalos párbeszédnek. Carlos Fernández de Cossío kubai külügyminiszter-helyettes az AFP-nek adott interjúban úgy fogalmazott: „ma még nem beszélhetünk párbeszédről az Egyesült Államokkal, de igaz, hogy voltak kapcsolatok a két kormány között.” Trump vasárnap szintén azt mondta, hogy kormánya „a legmagasabb kubai vezetőkkel” tárgyal egy megállapodásról.

Trump az elmúlt hetekben több fronton is fokozta a kubai energiaszektorra gyakorolt nyomást. Miután az Egyesült Államok katonai műveletben elfogta Nicolás Maduro venezuelai vezetőt, Washington megakadályozta a venezuelai olajszállításokat Kuba felé, a szigetország pedig az elmúlt 25 évben jelentős mértékben venezuelai kőolajra támaszkodott. Az amerikai elnök ezt követően rendeletben további vámokkal fenyegette meg mindazokat az országokat, amelyek olajat szállítanak Kubának, amelyet a kubai kormány „brutális agressziós cselekedetnek” nevezett.

Az amerikai elnök a hétfő este egy másik ország olajellátásával kapcsolatban is fontos kijelentést tett. Közölte, hogy az Egyesült Államok kereskedelmi megállapodásra jutott Indiával, amelynek részeként Washington 18 százalékra csökkenti az indiai termékekre kivetett amerikai vámokat, cserébe Újdelhi vállalja az orosz olaj vásárlásának befejezését, valamint több amerikai termék importját és a kereskedelmi akadályok leépítését.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök kabinetülést tart a washingtoni Fehér Házban 2026. január 29-én (Fotó: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz)