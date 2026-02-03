Lemondott felsőházi tagságáról a brit Munkáspárt egykori főideológusa az Epstein-botrány miatt, a kormány feljelentést tett ellene

Lemondott a brit parlament felső kamarájában viselt tagságáról és az ezzel járó címekről kedden Peter Mandelson, a kormányzó brit Munkáspárt egyik legbefolyásosabb veterán politikusa és egykori főidelógusa, Nagy-Britannia volt washingtoni nagykövete, miután újabb részletek derültek ki a fiatalkorú lányok elleni súlyos szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel fenntartott szoros baráti és üzleti kapcsolatairól.

A brit kormány az e kapcsolatokról nyilvánosságra került akták tartalma alapján kedden rendőrségi feljelentést tett Mandelson ellen.

Az ügy az utóbbi évtizedek legsúlyosabb brit belpolitikai botrányává kezd szélesedni.

Jeffrey Epstein a terhére rótt szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt. Legutóbb 2019 nyarán vették ismét őrizetbe hasonló vádakkal, de nem sokkal később öngyilkosságot követett el börtöncellájában.

Már hónapokkal ezelőtt is több olyan e-mail került nyilvánosságra az Egyesült Államokban, amelyek arról tanúskodtak, hogy Mandelson – akit eddigi felsőházi tagsága a lord cím viselésére jogosított –

igen szoros baráti viszonyban állt Epsteinnel.

Ezeknek az információknak a hatására Keir Starmer miniszterelnök tavaly szeptemberben utasította Yvette Cooper külügyminisztert Mandelson washingtoni nagyköveti megbízatásának azonnali hatályú visszavonására.

Mandelsont nem egészen egy évvel korábban nevezték ki Nagy-Britannia washingtoni nagykövetévé, amely a brit diplomáciai szolgálat hagyományosan legfontosabbnak tartott külszolgálati tisztsége.

Az amerikai igazságügyminisztérium a hétvégén újabb több millió oldalnyi dokumentumot, valamint több százezer fotót és videót hozott nyilvánosságra az Epstein-ügyről, és ebben a hatalmas anyagban is számos olyan részlet – köztük rengeteg e-mail-üzenet-váltás – szerepel, amely Peter Mandelson és Epstein igen szoros kapcsolataira vall.

A legnagyobb horderejű, kedden nyilvánosságra került új információk közé tartozik, hogy Mandelson a 2007-2008-as globális pénzügyi válság idején – amikor Gordon Brown akkori munkáspárti miniszterelnök kormányában az üzleti ügyek minisztere volt –

bizalmas kormányzati iratokat szolgáltatott ki a válság kezeléséről és Brown terveiről Epsteinnek,

aki a hatósági gyanú szerint ezeknek az információknak a birtokában bennfentes kereskedési tranzakciókat is lebonyolíthatott. A jogosulatlanul megszerzett információk birtokában elkövetett bennfentes kereskedés súlyos gazdasági bűncselekmény Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban egyaránt.

Mandelson már előző nap bejelentette, hogy kilép a Munkáspártból, kedden pedig hivatalosan lemondott a Lordok Házában viselt tagságáról is.

Ezzel megelőzte a kormányt, amely már Mandelson keddi bejelentése előtt megkezdte az egykori politikus felsőházi tagságának és a lord előnév viselési jogosultságának visszavonásáról szóló törvényi határozat előkészítését. A kormány ugyanakkor kedden bejelentette, hogy a bizalmas kormányzati információk kiszolgáltatása ügyében rendőrségi feljelentést tett Mandelson ellen.

Mandelson személyében a 2024-es választások óta ismét kormányzó Munkáspárt egyik legbefolyásosabb veteránja távozik a brit nagypolitikából.

Peter Mandelson az 1990-es évek közepétől felépített, elsősorban Tony Blair volt kormányfő nevéhez kötődő, a korábbi évtizedek sokszor „balosnak”, „szocialistának” minősített Munkáspártjára alig hasonlító új Munkáspárt főideológusa volt, és sokak szerint Blairnél és utódjánál, Gordon Brownnál is komolyabb reformszerepet töltött be a párt teljes átalakításában.

Blair a Mandelson irányításával kialakított párt élén – mindeddig példátlan módon – egymás után háromszor vezette választási győzelemre a Munkáspártot, és 1997-től 2007-ig volt Nagy-Britannia miniszterelnöke.

Nem Mandelson ugyanakkor az első nagy befolyású brit közéleti személyiség, akinek az Epstein-ügy okozta a bukását.

András egykori yorki hercegről, a néhai II. Erzsébet királynő harmadszülött gyermekéről, a jelenlegi uralkodó, III. Károly király öccséről is már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epsteinnel. A volt amerikai üzletember egyik áldozata pert is indított azon a címen, hogy Epstein több alkalommal szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel. A vádló – aki tavaly öngyilkosságot követett el – akkor még még kiskorú volt.

Ezt az ügyet négy éve sikerült peren kívüli egyezséggel lezárni, de az udvar az utóbbi hónapokban megvonta Andrástól a brit királyi családban betöltött pozíciójából, illetve katonai múltjából eredő összes titulusát és jogosultságait, köztük a hercegi címet is, így a volt herceg jelenleg Andrew Mountbatten-Windsor polgári néven, magánszemélyként él.

Andrásra a brit kormány részéről is jelentős nyomás nehezedik annak érdekében, hogy tegyen eleget az amerikai képviselőház tavalyi felszólításának, és vegyen részt a ház meghallgatásán az Epsteinnel fenntartott kapcsolatai ügyében.

Kiemelt kép: Peter Mandelson munkáspárti politikus, a párt egyik legbefolyásosabb tagja 2026. február 1-jén kilépett a kormányzó brit Munkáspártból, miután újabb részletek derültek ki a pedofíliáért elítélt néhai amerikai pénzemberrel, Jeffrey Epsteinnel fenntartott szoros baráti és üzleti kapcsolatairól (Fotó: MTI/AP/Getty Images pool/Carl Court)