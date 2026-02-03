Kalapáccsal törték be a híres helyszínen található ékszerbolt ablakát Londonban – videón a sokkoló rablás

Kalapáccsal felfegyverzett betörők törték be egy nyugat-londoni ékszerüzlet kirakatát szombaton, majd számos tárgyat elvittek, noha a személyzet próbálta őket megállítani. A rablás járókelők videóra is vették.

A közösségi médiában széles körben elterjedt videón

két álarcos, kapucnis férfi látható London Richmond nevű városrészében, miközben kalapáccsal betörik a Gregory & Co. ékszerüzlet kirakatát, majd eltávolítják a törött üveget.

Ezután az onnan kipakolt tárgyakat egy kék táskába rakták, noha az egyik alkalmazott egy kis dobozzal ütlegelve próbálta meg távol tartani őket, míg egy másik igyekezett eltávolítani a tárgyakat a kirakatból.

Az elkövetők még a rendőrség kiérkező előtt elmenekültek. A londoni rendőrség szemtanúk jelentkezését várja a betörés ügyében, egyelőre senkit sem vettek őrizetbe gyanúsítottként – írta a BBC.

A filmesek számára népszerű helyszínen történt a rablás

A Gregory & Co. London Paved Court nevű részében található:

ez egy keskeny, macskaköves sétálóutca, amelynek mindkét oldalán butikok, kávézók és éttermek sorakoznak, és ahol sok filmforgatás is zajlott az utóbbi években.

Többek közt az Apple népszerű tévésorozatában, a Ted Lasso-ban is látható volt ez az utca.

Kiemelt kép forrása: facebook.com/Black Countrly Live.