Felmentettek Malajziában egy francia állampolgárt, aki két és fél évet töltött börtönben ártatlanul – halálbüntetésre is ítélhették volna

Felmentették kedden azt a Malajziában kábítószer-kereskedelem gyanújával fogva tartott francia állampolgárt, aki két és fél évet töltött börtönben ártatlanul.

A 34 éves Tom Félix azt tervezte, hogy saját éttermet nyit Langkawi szigeten, Malajzia északi részén, de 2023 augusztusában őrizetbe vették, miután a hatóságok több száz gramm marihuánát találtak malajziai üzlettársának házában, ahol ő is megszállt. Mindkét férfit előállították, és a francia gyanúsított családja szerint a malajziai üzlettárs a nyomozás során tisztázta társát a vádak alól.

Miután több mint 900 napot rács mögött töltött, az Alor Setar-i büntetőbíróság arra a megállapításra jutott kedden, nem bizonyítható, hogy Félix bűncselekményt követett el, és szabadon távozhat.

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter az üggyel kapcsolatban megkönnyebbülésének adott hangot.

Félix ügyvédje elmondta: védencét alaptalanul vádolták meg, és méltatlanul tartották börtönben, nagyon örül, hogy véget ért a rémálom.

Az ellene felhozott vádak alapján a helyi törvények szerint akár halálbüntetést vagy 104 év szabadságvesztést, 54 botütést és 27 ezer eurós pénzbírságot is kiszabhattak volna rá.

Malajziában a kábítószer-birtoklás súlyos bűncselekménynek számít, és egy bizonyos drogmennyiség felett elvileg halálbüntetés is járhat érte, de a gyakorlatban nem hoznak már ilyen súlyos ítéleteket, és az országban 2018 óta egyetlen kivégzést sem hajtottak végre.

Tom Félix Szingapúrban élő szülei találkoztak Emmanuel Macron francia államfővel hivatalos szingapúri látogatásán tavaly májusban. Félix anyja akkor a találkozó után azt mondta: Macron meghallgatta őket, és azt ígérte, megtesz mindent annak érdekében, hogy a francia fiatalember visszanyerje szabadságát.

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: Shutterstock)