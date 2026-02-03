Én győztem meg Magyar Pétert, hogy csatlakozzon a néppárthoz, csak olyanokkal működünk együtt, akik Ukrajna-pártiak – jelentette ki Manfred Weber

Az Európai Néppárt (EPP) elnöke a New Economy Fórumon azzal büszkélkedett, hogy ő győzte meg Magyar Pétert arról, csatlakozzon az Európai Néppárthoz. Manfred Weber világossá tette, hogy csak olyanokkal tud együtt dolgozni, akik Ukrajnát támogatják. Az EPP vezetője azt is hozzátette, hogy ha Ukrajna pénzügyi okokból összeomlana, annak migrációs következményei lennének, ezért határozott érdek stabilizálni az országot, a háború kapcsán pedig azt mondta: az ukránok a mi harcunkat vívják az európai életmódért.

Az EPP elnökének érdekesebb gondolatai:

Én győztem meg Magyar Pétert a néppárthoz való csatlakozásról.

Senki nem tudja, mi fog történni az áprilisi magyarországi választáson.

Csak Európa-pártiakkal, Ukrajna-pártiakkal és jogállamiság-pártiakkal dolgozunk együtt.

Mi, európaiak Ukrajna pártján állunk.

Az ukránok a mi harcunkat vívják.

Az egyenruhájukon EU-s zászlót viselő csapatokat kell küldeni Ukrajnába.

Manfred Weber az uniós többségi döntéshozatal és az Európai Tanács, és az Európai Bizottság elnöki posztjának egy pozícióban egyesítése mellett emelt szót.

A Mandiner vette észre Manfred Weber, a YouTube-videómegosztón is elérhető beszédét, melyet a Forum Europa rendezvényeihez kapcsolódó üzleti-politikai vitafórumon, a New Economy Fórumon mondott Brüsszelben. Az Európai Néppárt (EPP) elnöke a magyarországi kormányváltáshoz és a Tisza Párthoz fűzött reményei mellett Ukrajnáról, a háborús helyzetről, és arról is beszélt, hogy szerinte miért van szükség kevesebb vétólehetőségre.

Weber a beszéde utolsó felében, a kérdésekre válaszolva azzal dicsekedett, hogy a Tisza Pártnak esélye lehet átvenni a kormányrudat Magyarországon az áprilisi választások alkalmával, és úgy fogalmazott: büszke rá, hogy az EPP ma az a pártcsalád, amelynek esélye van nyerni Magyarországon.

Hozzátette, hogy

ő győzte meg Magyar Pétert arról, hogy csatlakozzon a néppárthoz.

A Tisza Párt előnyét mutató közvélemény-kutatásokról – konkrét forrás megnevezése nélkül – úgy fogalmazott, hogy a párt jelenleg 8 százalékkal vezet Orbán Viktor előtt, de szerinte senki sem tudja, mi fog történni. A német politikus szerint április 12-én egyenlő eséllyel indul a magyarországi parlamenti választáson a két nagy politikai erő.

Weber a néppárt működése és politikája kapcsán az EPP „vörös vonalait” is megnevezte, amelyek mentén hajlandók valakit a pártcsaládba fogadni, a Volodimir Zelenszkij vezette ország külön hangsúlyt kapott ezek között:

csak azokkal dolgozunk együtt, akik Európa-pártiak, Ukrajna-pártiak és jogállamiság-pártiak

– mondta, egyúttal európai érdeknek nevezte Ukrajna pénzügyi támogatását és stabilizálását

„Az elkötelezettség egyértelmű: mi, európaiak Ukrajna pártján állunk”

– hangsúlyozta.

Az EPP vezetője azt is hozzátette, hogy „ha Ukrajna pénzügyi okokból összeomlana, annak migrációs következményei lennének, ezért határozott érdek stabilizálni az országot”, a háború kapcsán pedig azt mondta:

„Az ukránok a mi harcunkat vívják az európai életmódért.”

Az európai biztonságpolitika kapcsán az európai hadsereg létrehozása mellett érvelt, és szerinte

„most jött el a pillanat, hogy az egyenruhájukon EU-s zászlót viselő csapatokat küldjünk Ukrajnába”.

Hozzátette: számára az lenne a megvalósult álom, hogy megmutassák: ott állnak, együtt, az ukránok mellett, és védik a szabadságot, a demokráciát.

A Mandiner összeállítása szerint Manfred Weber a beszéde végén politikai kulcsküzdelemnek nevezte, hogy az EPP hagyja-e, hogy a szerinte „szélsőségesek” – tehát az Európai Parlament jobboldali frakciói, élükön a Patrióták Európáért pártcsaláddal – „még egyszer szétvághassák a nemzeti és az európai identitást”. Az EPP elnöke szerint „ez a záloga annak, hogy megnyerjék a jövőt”.

A pártelnök arra is kitért, hogy szerinte az EU külpolitikai cselekvőképességét az egyhangúság követelménye bénítja, példaként felhozva, hogy szerinte az Egyesült Államok venezuelai beavatkozását elítélő közös nyilatkozatot Orbán blokkolta.

A megoldás Weber vélekedése szerint a többségi döntéshozatal kiterjesztése lenne, és felvetette azt is, hogy akár egy „Schengen-szerű” külön megállapodással kellene előre haladni – mint fogalmazott –, „ha ez Orbánnal nem lehetséges”.

Emellett ismét azt javasolta, hogy

„a jövőben egyesítsék egy pozícióban az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöki posztját, hogy a külügy és a kereskedelem egy kézben összpontosuljon”.

Manfred Weber szerint eljött az idő egy európai védelmi pillér, sőt az európai hadsereg felé vezető út építésére. Ukrajna esetében pedig úgy fogalmazott: ha békefázis jön, a biztosítékot adó erőknek európai zászlóval a vállukon kellene megjelenniük.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője és Manfred Weber, az EPP elnöke (Fotó: hirado.hu)