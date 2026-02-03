Én győztem meg Magyar Pétert, hogy csatlakozzon a néppárthoz, csak olyanokkal működünk együtt, akik Ukrajna-pártiak – jelentette ki Manfred Weber

Az EPP elnökének érdekesebb gondolatai:
- Én győztem meg Magyar Pétert a néppárthoz való csatlakozásról.
- Senki nem tudja, mi fog történni az áprilisi magyarországi választáson.
- Csak Európa-pártiakkal, Ukrajna-pártiakkal és jogállamiság-pártiakkal dolgozunk együtt.
- Mi, európaiak Ukrajna pártján állunk.
- Az ukránok a mi harcunkat vívják.
- Az egyenruhájukon EU-s zászlót viselő csapatokat kell küldeni Ukrajnába.
- Manfred Weber az uniós többségi döntéshozatal és az Európai Tanács, és az Európai Bizottság elnöki posztjának egy pozícióban egyesítése mellett emelt szót.
A Mandiner vette észre Manfred Weber, a YouTube-videómegosztón is elérhető beszédét, melyet a Forum Europa rendezvényeihez kapcsolódó üzleti-politikai vitafórumon, a New Economy Fórumon mondott Brüsszelben. Az Európai Néppárt (EPP) elnöke a magyarországi kormányváltáshoz és a Tisza Párthoz fűzött reményei mellett Ukrajnáról, a háborús helyzetről, és arról is beszélt, hogy szerinte miért van szükség kevesebb vétólehetőségre.
Weber a beszéde utolsó felében, a kérdésekre válaszolva azzal dicsekedett, hogy a Tisza Pártnak esélye lehet átvenni a kormányrudat Magyarországon az áprilisi választások alkalmával, és úgy fogalmazott: büszke rá, hogy az EPP ma az a pártcsalád, amelynek esélye van nyerni Magyarországon.
Hozzátette, hogy
ő győzte meg Magyar Pétert arról, hogy csatlakozzon a néppárthoz.
A Tisza Párt előnyét mutató közvélemény-kutatásokról – konkrét forrás megnevezése nélkül – úgy fogalmazott, hogy a párt jelenleg 8 százalékkal vezet Orbán Viktor előtt, de szerinte senki sem tudja, mi fog történni. A német politikus szerint április 12-én egyenlő eséllyel indul a magyarországi parlamenti választáson a két nagy politikai erő.
Weber a néppárt működése és politikája kapcsán az EPP „vörös vonalait” is megnevezte, amelyek mentén hajlandók valakit a pártcsaládba fogadni, a Volodimir Zelenszkij vezette ország külön hangsúlyt kapott ezek között:
csak azokkal dolgozunk együtt, akik Európa-pártiak, Ukrajna-pártiak és jogállamiság-pártiak
– mondta, egyúttal európai érdeknek nevezte Ukrajna pénzügyi támogatását és stabilizálását
„Az elkötelezettség egyértelmű: mi, európaiak Ukrajna pártján állunk”
– hangsúlyozta.
Az EPP vezetője azt is hozzátette, hogy „ha Ukrajna pénzügyi okokból összeomlana, annak migrációs következményei lennének, ezért határozott érdek stabilizálni az országot”, a háború kapcsán pedig azt mondta:
„Az ukránok a mi harcunkat vívják az európai életmódért.”
Az európai biztonságpolitika kapcsán az európai hadsereg létrehozása mellett érvelt, és szerinte
„most jött el a pillanat, hogy az egyenruhájukon EU-s zászlót viselő csapatokat küldjünk Ukrajnába”.
Hozzátette: számára az lenne a megvalósult álom, hogy megmutassák: ott állnak, együtt, az ukránok mellett, és védik a szabadságot, a demokráciát.
A Mandiner összeállítása szerint Manfred Weber a beszéde végén politikai kulcsküzdelemnek nevezte, hogy az EPP hagyja-e, hogy a szerinte „szélsőségesek” – tehát az Európai Parlament jobboldali frakciói, élükön a Patrióták Európáért pártcsaláddal – „még egyszer szétvághassák a nemzeti és az európai identitást”. Az EPP elnöke szerint „ez a záloga annak, hogy megnyerjék a jövőt”.
A pártelnök arra is kitért, hogy szerinte az EU külpolitikai cselekvőképességét az egyhangúság követelménye bénítja, példaként felhozva, hogy szerinte az Egyesült Államok venezuelai beavatkozását elítélő közös nyilatkozatot Orbán blokkolta.
A megoldás Weber vélekedése szerint a többségi döntéshozatal kiterjesztése lenne, és felvetette azt is, hogy akár egy „Schengen-szerű” külön megállapodással kellene előre haladni – mint fogalmazott –, „ha ez Orbánnal nem lehetséges”.
Emellett ismét azt javasolta, hogy
„a jövőben egyesítsék egy pozícióban az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnöki posztját, hogy a külügy és a kereskedelem egy kézben összpontosuljon”.
Manfred Weber szerint eljött az idő egy európai védelmi pillér, sőt az európai hadsereg felé vezető út építésére. Ukrajna esetében pedig úgy fogalmazott: ha békefázis jön, a biztosítékot adó erőknek európai zászlóval a vállukon kellene megjelenniük.
A teljes beszéd a YouTube-videómegosztón érhető el.
