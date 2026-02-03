Elon Musk végrehajtotta a valaha volt legnagyobb vállalati egyesülést

Elon Musk közös vállalati struktúrába vonta össze a mesterséges intelligencia (MI) és űrtechnológiai fejlesztési törekvéseket. A technológiai milliárdos bejelentette, hogy űripari vállalata, a SpaceX felvásárolta az xAI MI-fejlesztő céget.

A Reuters hírügynökség számításai szerint rekodösszegű vállalati mergerről van szó. A SpaceX piaci tőkeértéke ugyenis 1 ezer milliárd dollár, az xAI-é pedig 250 milliárd dollár.

Musk szerint az összevonás a rövid távon azt is lehetővé teszi, hogy a tőkeigényes xAI a SpaceX-ből több milliárd dolláros forrásokhoz jusson.

A SpaceX és Musk másik cége, a Tesla korábbi finanszírozási körökben összesen 2 milliárd dollárt már befektetett az xAI-ba.

Mivel mindkét vállalat magánkézben van, az összeolvadás jogi és vállalatirányítási szempontból egyszerűbb lehet.

Elemzők ugyanakkor arra számítanak, hogy az összevonás a vállalatirányítás, a piaci tőkeérték és az összeférhetetlenségi kockázatok miatt szabályozói és befektetői vizsgálatokat vonhat maga után. Musk részesedését a két cégben piaci elemzők mintegy 40 százalékra teszik.

Musk a SpaceX Starship rakétáját kulcselemnek nevezte a tervezett „űrbéli adatközpontok” felépítésében. A tervek szerint a jövőben nagyszámú műholdból és űrbeli infrastruktúrából álló rendszer biztosítaná az MI-számítási kapacitást, amely Musk szerint 2-3 éven belül a legolcsóbb megoldássá válhat. A tervekben szerepel a napenergia hasznosítása, valamint hosszabb távon „holdi gyárak” létrehozása, amelyek helyi erőforrásokra támaszkodva gyárthatnának és telepíthetnének műholdakat.

A SpaceX milliárd dolláros szövetségi szerződésekkel rendelkezik a NASA-val, a védelmi minisztériummal és hírszerzési szervezetekkel.

Az xAI a Grok chatbot fejlesztője, amelyet Musk a ChatGPT-t fejlesztő OpenAI és más versenytársak kihívójaként pozicionált. Musk korábban az X-et is beolvasztotta az xAI-ba, részvénycsere keretében. Musk vállalatbirodalmába tartozik még a Tesla, a Neuralink és a Boring Company.

Kiemelt kép: Elon Musk dél-afrikai-amerikai mérnök és üzletember pódiumbeszélgetésen vesz részt az 56. Világgazdasági Fórumon a svájci Davosban 2026. január 22-én, a konferencia negyedik napján (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller)