Donald Trump lerántotta a leplet a titkos fegyverről, amelyet Nicolás Maduro elfogásához használtak

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban elmondta, hogy egy titkos, új, általa csak „Discombobulator” néven emlegetett fegyver kulcsszerepet játszott abban az amerikai rajtaütésben, amelynek során elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt január elején.

Trump a New York Postnak adott interjúban azzal dicsekedett, hogy a rejtélyes fegyver működésképtelenné tette az ellenséges felszerelést, amikor az amerikai helikopterek január 3-án Caracas fölé érkeztek, hogy Madurót és feleségét, Cilia Florest letartóztassák szövetségi drog- és fegyvercsempészési vádak alapján – mindezt úgy, hogy egyetlen amerikai katona sem vesztette életét.

„A Discombobulator. Erről nem beszélhetek. Pedig szívesen tenném” – mondta Donald Trump egy interjúban az Ovális Irodában, mielőtt megerősítette volna, hogy a fegyvert valóban bevetették a titkos művelet során.

„Egyetlen rakétát sem tudtak kilőni. Orosz és kínai rakétáik voltak, de egy sem indult el. Megérkeztünk, ők megnyomták a gombokat, és semmi sem működött”

– vázolt a fegyver hatását Trump, aki szerint a venezuelaiak teljes mértékben fel voltak készülve az érkezésükre, mégsem tudtak mit kezdeni.

Az elnök akkor beszélt a fegyverről, amikor arról kérdezték, hogy a sajtóban megjelent értesülések szerint a Biden-kormányzat korábban vásárolt egy pulzáló energiájú eszközt, amelyről feltételezik, hogy kapcsolatba hozható az úgynevezett Havanna szindrómával.

A hírt venezuelai helyszíni beszámolók követték, amelyek szerint Maduro fegyveresei térdre rogytak, vérzett az orruk, és vért hánytak.

Maduro egyik – magát megnevezni nem kívánó – volt testőre később arról számolt be, hogy „hirtelen minden radarrendszerünk leállt, minden magyarázat nélkül. A következő pillanatban drónokat láttunk – rengeteg drónt –, amelyek a pozícióink fölött repültek. Nem tudtuk, hogyan reagáljunk” – mondta, majd hozzátette: ezután jelentek meg a helikopterek, „alig nyolc”, amelyek körülbelül húsz amerikai katonát szállítottak a területre.

„Egy ponton kilőttek valamit. Nem tudom leírni. Olyan volt, mint egy rendkívül erős hanghullám. Hirtelen olyan érzésem volt, mintha belülről robbanna szét a fejem. Mindannyiunknak vérezni kezdett az orra. Néhányan vért hánytak. A földre estünk, mozdulni sem tudtunk. Felállni sem voltunk képesek azután a hangfegyver után – vagy bármi is volt az”

– mondta a tanú.

A 63 éves Maduro jelenleg egy brooklyni szövetségi börtönben van, ahol narkoterrorizmus vádjával várja a tárgyalását, míg korábbi alelnöke, Delcy Rodríguez Venezuela ideiglenes elnökeként vezeti az országot.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök sajtótájékoztatót tart a washingtoni Fehér Házban 2026. január 20-án (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)