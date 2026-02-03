Donald Trump lerántotta a leplet a titkos fegyverről, amelyet Nicolás Maduro elfogásához használtak

Trump a New York Postnak adott interjúban azzal dicsekedett, hogy a rejtélyes fegyver működésképtelenné tette az ellenséges felszerelést, amikor az amerikai helikopterek január 3-án Caracas fölé érkeztek, hogy Madurót és feleségét, Cilia Florest letartóztassák szövetségi drog- és fegyvercsempészési vádak alapján – mindezt úgy, hogy egyetlen amerikai katona sem vesztette életét.
„A Discombobulator. Erről nem beszélhetek. Pedig szívesen tenném” – mondta Donald Trump egy interjúban az Ovális Irodában, mielőtt megerősítette volna, hogy a fegyvert valóban bevetették a titkos művelet során.
„Egyetlen rakétát sem tudtak kilőni. Orosz és kínai rakétáik voltak, de egy sem indult el. Megérkeztünk, ők megnyomták a gombokat, és semmi sem működött”
– vázolt a fegyver hatását Trump, aki szerint a venezuelaiak teljes mértékben fel voltak készülve az érkezésükre, mégsem tudtak mit kezdeni.
Kapcsolódó tartalom
Az elnök akkor beszélt a fegyverről, amikor arról kérdezték, hogy a sajtóban megjelent értesülések szerint a Biden-kormányzat korábban vásárolt egy pulzáló energiájú eszközt, amelyről feltételezik, hogy kapcsolatba hozható az úgynevezett Havanna szindrómával.
A hírt venezuelai helyszíni beszámolók követték, amelyek szerint Maduro fegyveresei térdre rogytak, vérzett az orruk, és vért hánytak.
Maduro egyik – magát megnevezni nem kívánó – volt testőre később arról számolt be, hogy „hirtelen minden radarrendszerünk leállt, minden magyarázat nélkül. A következő pillanatban drónokat láttunk – rengeteg drónt –, amelyek a pozícióink fölött repültek. Nem tudtuk, hogyan reagáljunk” – mondta, majd hozzátette: ezután jelentek meg a helikopterek, „alig nyolc”, amelyek körülbelül húsz amerikai katonát szállítottak a területre.
„Egy ponton kilőttek valamit. Nem tudom leírni. Olyan volt, mint egy rendkívül erős hanghullám. Hirtelen olyan érzésem volt, mintha belülről robbanna szét a fejem. Mindannyiunknak vérezni kezdett az orra. Néhányan vért hánytak. A földre estünk, mozdulni sem tudtunk. Felállni sem voltunk képesek azután a hangfegyver után – vagy bármi is volt az”
– mondta a tanú.
A 63 éves Maduro jelenleg egy brooklyni szövetségi börtönben van, ahol narkoterrorizmus vádjával várja a tárgyalását, míg korábbi alelnöke, Delcy Rodríguez Venezuela ideiglenes elnökeként vezeti az országot.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök sajtótájékoztatót tart a washingtoni Fehér Házban 2026. január 20-án (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)