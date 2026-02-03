A romániai helyi adók felülvizsgálatát kezdeményezi az RMDSZ

A romániai helyi adók csökkentését, az eltörölt kedvezmények visszavezetését kezdeményezi Ilie Bolojan miniszterelnöknél a bukaresti kormánykoalícióban részt vevő Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), miután múlt héten a Székelyföld számos településén tüntetők vonultak utcára az adóemelés ellen tiltakozva.

Az RMDSZ keddi közleményében leszögezi: jogosnak tartja az emberek dühét és csalódottságát. „Az elmúlt hetekben minden alkalmat megragadtunk, hogy meghallgassuk a panaszokat. Ott voltunk a tiltakozásokon, fogadóórákat tartottunk, és minden erőnkkel segíteni akarunk” – olvasható a közleményben.

Az RMDSZ kezdeményezésével azt akarja elérni, hogy az önkormányzatok – a törvényben meghatározott helyi adószintek közötti mértékben – csökkenthessék az adókat költségvetésük elfogadásáig, és vezessék vissza a kedvezményeket,

kiemelten a fogyatékkal élő személyek és a leginkább kiszolgáltatott családok számára. A szövetség szerint ezt a kabinet sürgősségi kormányrendelettel meg tudja tenni. Az RMDSZ azt is kezdeményezte, hogy év közben a kisnyugdíjasok célzott támogatást kapjanak, a nehéz időszakra való tekintettel.

„Értjük, mit kérnek tőlünk az emberek, a családok és a vállalkozások: kiszámíthatóságot és méltányosságot. Mi ezt tekintjük feladatunknak a kormányban és az önkormányzatokban is” – zárul a szövetség közleménye.

A Bolojan-kabinet parlamenti vita nélkül, úgynevezett kormányzati felelősségvállalással tavaly életbe léptetett intézkedése nyomán

Romániában idén mintegy 70-80 százalékkal emelkedett az ingatlantulajdonra kivetett éves adó mértéke,

és átlagosan hasonló nagyságrendű, a szennyezés mértékétől függő

emelést irányoztak elő a gépjárműadó esetében is.

A bukaresti kormány azzal indokolta az intézkedést, hogy az önkormányzatok a magas költségvetési hiány miatt már nem számíthatnak arra, hogy továbbra is a központi költségvetésből fedezhetik majd folyamatosan emelkedő kiadásaikat.

Múlt héten Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Kézdivásárhelyen több alkalommal is tüntetők vonultak utcára az adóemelések eltörlését követelve,

arra hivatkozva, hogy a beígért reformok, az állam kiadásainak csökkentése helyett Bukarest az emberek megsarcolásával próbál fedezetet teremteni túlköltekezésére.

Kiemelt kép: Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a román képviselőház és szenátus együttes ülésén Bukarestben 2025. június 23-án (Fotó: MTI/Baranyi Ildikó)