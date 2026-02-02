Újabb településeket foglalt el az orosz hadsereg Zaporizzsjában és Harkivban

Az orosz hadsereg elfoglalta a zaporizzsjai Pridorozsnie és a harkivi Zelene települést – közölte hétfőn a moszkvai védelmi minisztérium.

Ahogyan arról a hirado.hu is rendszeresen beszámol, az orosz hadsereg tovább folytatja előrenyomulását Ukrajnában. A két újonnan elfoglalt településért vívott harcok során az ukrán erők egyebek mellett két szakasznyi élőerőt és öt Baba–Jaga típusú nehéz hexakoptert veszítettek.

Az orosz hadsereg Zelenét már vasárnap elfoglalta, kihasználva a sűrű ködöt a csapatmozgatásra.

A minisztérium közölte, hogy az Észak nevű hadsereg csoportosítás folytatja az ütközőövezet kiszélesítését az orosz-ukrán határ mentén. A fő cél megfosztani az ukrán erőket attól a lehetőségtől, hogy oroszországi területeket támadjanak drónokkal – tették hozzá.

A moszkvai védelmi tárca hétfői hadijelentése szerint a „különleges hadművelet” övezetében 1355 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan az utóbbi 24 órában. Az orosz hadsereg Iszkander-M ballisztikus rakétákkal csapást mért ukrán Sz-300-as típusú légvédelmi rakétakomplexumok indítóállásaira a dnyipropetrovszki Volnjanszk térségében, amivel egy radarállomást, egy irányítóközpontot és három indítóállást semmisítettek meg a személyzettel együtt. Szintén Iszkander-M rakétákkal semmisítették meg amerikai gyártmányú HIMARS sorozatvetők indítóállásait a harkivi Volodarivka mellett. Az utóbbi támadásokban mintegy tíz ukrán katona vesztette életét. Ezenkívül az orosz légvédelem megsemmisített 202 ukrán harci drónt.

Vlagyimir Szaldo, a túlnyomórészt orosz ellenőrzés alatt álló Herszon régió kormányzója közölte, hogy az ukrán erők támadásai következtében a hétvégén egy civil életét vesztette és hatan megsebesültek.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium)