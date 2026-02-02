Tűzszerészeknek kellett eltávolítani egy francia férfi végbeléből egy világháborús lövedéket

A tűzszerészeknek kellett hatástalanítani azt az első világháborús lövedéket, amelyet egy 24 éves férfi végbeléből műtöttek ki a franciaországi Toulouseban – írja a Le Parisien.

A férfi szombatról vasárnapra virradó éjjel érkezett a toulouse-i kórházba, ahol a sürgősségire érkezve fájdalmakra panaszkodott, de további részleteket ekkor nem közölt. A beteget megműtötték,

ekkor fedezte fel az orvosi csapat az 1918-ból származó, 16 cm hosszú és 4 cm átmérőjű gránátot.

A lövedék felfedezése után biztonsági kordont húztak a kórház köré, valamint riasztották a tűzoltóságot és a tűzszerészeket, akik végül hatástalanították a fegyvert, amely így már nem jelentett veszélyt. A 24 éves férfi jelenleg is a kórházban van, aki ellen a hatóságok a francia fegyverviselési törvények megsértése miatt indíthatnak eljárást.

Arról, hogy miként került a végbelébe világháborús lövedék, továbbra sem derültek ki részletek.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Facebook/CHP – Golden Gate Division)