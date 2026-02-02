Tükröt kapott Giovanni, az alpaka, hogy ne érezze magát egyedül

Egy idős alpaka különleges „társakat” kapott egy cornwalli állatparkban, miután elveszítette kifutótársait. A kifutójánál kihelyezett tükrök ugyan csak átmeneti megoldást jelentenek, de láthatóan megnyugtatják az állatot.

Az állatpark üzemeltetési igazgatója, Gary Zammit elmondta: az alpaka „különleges törődésre” szorult, és fontos volt számára az az érzés, hogy nincs egyedül – írja a BBC. A park ezért a közösségi médiában kért tükröket adományként, hangsúlyozva, hogy ez csak rövid távú megoldás. A felhívás sikeres volt, a park mostanra bőségesen kapott tükröket.

Normál esetben három alpaka él együtt egy kifutóban, ám Giovanni két társa rövid időn belül pusztult el. Zammit szerint Giovanni láthatóan jól reagál:

nyugodtabb, amikor meglátja a tükörképét, mintha csak egy másik alpaka lenne vele a kifutóban.

Hosszabb távon egy rendszeres látogató két nőstény alpakát ajánlott fel számára, ám az érkezésük előtt még tervezésre és karanténozásra van szükség.