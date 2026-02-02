Műsorújság
Tükröt kapott Giovanni, az alpaka, hogy ne érezze magát egyedül

Szerző: hirado.hu
2026.02.02. 21:28

| Szerző: hirado.hu

Egy idős alpaka különleges „társakat” kapott egy cornwalli állatparkban, miután elveszítette kifutótársait. A kifutójánál kihelyezett tükrök ugyan csak átmeneti megoldást jelentenek, de láthatóan megnyugtatják az állatot.

Az állatpark üzemeltetési igazgatója, Gary Zammit elmondta: az alpaka „különleges törődésre” szorult, és fontos volt számára az az érzés, hogy nincs egyedül – írja a BBC. A park ezért a közösségi médiában kért tükröket adományként, hangsúlyozva, hogy ez csak rövid távú megoldás. A felhívás sikeres volt, a park mostanra bőségesen kapott tükröket.

Normál esetben három alpaka él együtt egy kifutóban, ám Giovanni két társa rövid időn belül pusztult el. Zammit szerint Giovanni láthatóan jól reagál:

nyugodtabb, amikor meglátja a tükörképét, mintha csak egy másik alpaka lenne vele a kifutóban.

Hosszabb távon egy rendszeres látogató két nőstény alpakát ajánlott fel számára, ám az érkezésük előtt még tervezésre és karanténozásra van szükség.

Since the recent passing of Eddy, we thought we would provide Giovanni with some new enrichment so that he doesn’t feel…

Közzétette: Screech Owl Sanctuary & Animal Park – 2026. január 29., csütörtök

Kiemelt kép forrása: Facebook

