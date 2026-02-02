Műsorújság
Tom Cruise elköltözött londoni luxus lakásából a machetés rablások miatt

Szerző: hirado.hu
2026.02.02. 14:25

| Szerző: hirado.hu
Tom Cruise elhagyta londoni, Knightsbridge-ben található luxuslakását, miután a környéken egyre súlyosabb bűncselekmények történtek – számolt be róla a The Telegraph. A színész alkalmanként használt otthona mintegy 35 millió fontot, vagyis nagyjából 15–16 milliárd forintot ér.

A döntés hátterében egy január 20-i nappali rablás áll, amikor kalapácsokkal és machetékkel felfegyverzett motorosok támadták meg az épület aljában működő Bucherer Rolex üzletet.

A támadók több százezer font értékű órával menekültek el, miközben a biztonsági őrök hiába próbálták megállítani őket. Az ügyben a rendőrség nyomoz, de eddig nem történt letartóztatás.

A rablás nem egyedi eset: néhány héttel korábban egy autó hajtott bele a Harrods közelében található Loro Piana luxusüzletbe, ahonnan ruhákat és táskákat vittek el a támadók, majd eltűntek a rendőrök érkezése előtt.

Egy, a színészhez közel álló forrás a Daily Mailnek elmondta:

Cruise-t különösen megrémítette az üzlet elleni erőszakos támadás, amely szerinte rávilágított arra, mennyire romlott a biztonság a több millió fontos ingatlanok környékén. Bár korábban szívesen sétált és futott a közeli Hyde Parkban, úgy érezte, hogy Knightsbridge az elmúlt egy-két évben látványos hanyatlásnak indult.

Knightsbridge London egyik legelőkelőbb városrésze, ahol a csillogás és az extrém ingatlanárak mellett a kiemelt biztonság is alapelvárás lenne. A közelmúlt eseményei azonban több hírességet is elbizonytalanítottak – Tom Cruise pedig úgy döntött, inkább máshol keresi a nyugalmat.

Kiemelt kép: Tom Cruise (Fotó: Wikimedia Commons)

