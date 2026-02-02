The Wall Street Journal: három lehetséges forgatókönyv rajzolódik ki az orosz–ukrán háborúban

Az amerikai lap szerint Putyin továbbra is kitart maximalista céljai mellett, ami jelentősen megnehezíti a békefolyamatot,

emiatt pedig a leginkább elképzelhető forgatókönyv az, hogy a háború 2026-ban is folytatódik, és a tárgyalások nem vezetnek áttöréshez

– írta az Index a The Wall Street Journal cikkét szemlézve.

Az amerikai lap szerint az Egyesült Államok elképzelése a konfliktus lezárásáról viszonylag egyszerű: Ukrajna lemondana azokról a területekről, amelyek eddig az orosz előrenyomulással szembeni védekezés alapját képezték, cserébe pedig nyugati katonai védőernyőt kapna. Ez az elképzelés azonban Moszkva számára elfogadhatatlan. Washington ugyanakkor úgy véli, Putyin hajlandó lenne békét kötni, ha Ukrajna átadná a Donbászt, amelynek megerősített városai továbbra is komoly akadályt jelentenek az orosz erők számára az ország belső területei felé vezető úton.

Andrij Zahorodnyuk volt ukrán védelmi miniszter szerint az ukrán társadalom nem azért bizalmatlan az amerikai közvetítéssel szemben, mert nem akarja a háború végét, hanem azért, mert minden jel arra utal, hogy Oroszország folytatni kívánja a harcokat. Véleménye szerint

a Donbász átadásának ötlete úgy hatna, mintha Moszkva ingyen jutna hozzá egy olyan területhez, amelynek teljes megszállásáért egyébként akár újabb félmillió ember életét kellett volna feláldoznia.

Ráadásul a régió ideális kiindulópontként szolgálhatna egy későbbi orosz offenzívához.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezért ellenáll annak a nyomásnak, hogy lemondjon a Donbászról, és csak abban az esetben hajlandó bármilyen megállapodást aláírni, ha Ukrajna megfelelő biztonsági garanciákat kap az Egyesült Államoktól és az európai vezetőktől. Ezzel párhuzamosan Oroszország igyekszik Washingtont arra ösztönözni, hogy gyakoroljon nyomást Kijevre a Donbászból való kivonulás érdekében. Moszkva állítása szerint erről már 2025 augusztusában megállapodás született Vlagyimir Putyin és Donald Trump között az alaszkai találkozójuk során.

Doug Lute, az Egyesült Államok korábbi NATO-nagykövete alapvető problémának nevezte, hogy Putyin csak akkor hajlandó békét kötni, ha maximális céljai teljesülnek. Ezek nem csupán területi követeléseket jelentenek, hanem Ukrajna feletti politikai és katonai ellenőrzést is, amit Kijev semmilyen körülmények között nem fogad el.

Versenyfutás az idővel

A Kreml ugyanakkor továbbra is abban bízik, hogy az ukrán hadsereg előbb omlik össze, mint az orosz gazdaság. Alekszandr Gabujev, a berlini Carnegie Russia Eurasia Center igazgatója szerint mindkét fél rendelkezik még elegendő erőforrással a harcok folytatásához, ugyanakkor mind Moszkva, mind Kijev tart Donald Trump esetleges lépéseitől.

Ukrajna az amerikai támogatás elvesztésétől fél, míg Oroszország a szigorodó szankciók miatt sebezhető.

Emiatt mindkét fél igyekszik Washington előtt konstruktívnak mutatkozni, miközben a háború elhúzódásáért a másikat teszi felelőssé.

Megismétlődhet az első világháború forgatókönyve

Ukrajna egyik legnagyobb félelme, hogy hadserege végül kimerül: a katonák folyamatosan harcolnak, az újonnan besorozottak körében pedig egyre gyakoribb a dezertálás. Ezt részben a dróntechnológia gyors fejlesztésével próbálják ellensúlyozni, ám ezen a téren Oroszország is jelentősen felzárkózott. Katonai elemzők nem számítanak arra, hogy 2026-ban jelentős változás történne a fronton, mivel a Donbászban zajló orosz offenzíva a hadtörténet egyik leglassabb és legnagyobb emberáldozattal járó előrenyomulása.

A drónok folyamatos alkalmazása gyakorlatilag ellehetetleníti a nagyszabású hadműveleteket, miközben Ukrajna tartalékhiánya azt eredményezte, hogy a Donbász megerősítéséért cserébe az orosz erők a régió déli részén előre tudtak nyomulni. Elemzők ezt egy túl rövid takaróhoz hasonlították, amely egyszerre nem képes elfedni sem a nyakat, sem a lábat.

Gabujev szerint a háború végső kimenetelét az egyik fél kimerülése fogja meghatározni, hasonlóan az első világháborúhoz, amikor Németország végül összeomlott, annak ellenére, hogy sokáig taktikai fölényben volt.

Amennyiben Ukrajna jut ilyen helyzetbe, kénytelen lehet elfogadni Moszkva területi követeléseit, hadseregének korlátozását és az orosz befolyás visszatérését.

Hatásosak-e a szankciók?

Oroszország gazdasági helyzete sem stabil: a gazdaság stagnál, a nem hadiipari ágazatok zsugorodnak. Az alacsonyabb olajárak, az ukrán támadások az orosz olajfinomítók ellen, valamint az amerikai és európai fellépés az árnyékflotta ellen egyaránt gyengítik az energiaszektort, amely a Kreml fő bevételi forrása. Az orosz gazdasági elit egyre elégedetlenebb a háború okozta torzulások miatt, ugyanakkor ez önmagában még nem jelent akkora nyomást, hogy Putyin aggódjon az elit vagy a társadalom fellépése miatt.

Elemzők szerint Oroszország sem képes a végtelenségig elhúzni a konfliktust, és szigorúbb szankciókkal a háború akár lezárható lenne. Az ukrán közvélemény azonban úgy látja, ennek kevés az esélye, mert Putyin a győzelemig folytatni akarja a harcot.

Zahorodnyuk volt ukrán védelmi miniszter szerint Moszkva jelenleg nem érdekelt a békében, mert úgy véli, jobb alternatívái vannak.

Éppen ezért olyan feltételeket kell teremteni, amelyek az orosz vezetés számára rosszabbak, mint a tárgyalásos megoldás, mivel eddig senki sem mutatta meg nekik, milyen súlyos következményekkel járhat a háború folytatása.

Arra, hogy az ismertetett forgatókönyvek közül melyik kerülhet közelebb a valósághoz, a héten kaphatunk választ, ugyanis Abu-Dzabiban szerdától tartják az orosz–amerikai–ukrán háromoldalú biztonsági egyeztetések második fordulóját.

Kiemelt kép: Az ukrán hadsereg 24. gépesített dandárja sajtószolgálatának képén ukrán katonák egy BM-21-es Grad rakétavetővel tüzelnek orosz célpontokra a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő Csasziv Jar térségében 2026. január 24-én (Fotó: MTI/EPA/Ukrán 24. gépesített dandár)