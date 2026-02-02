Saját kormányzója szembe megy Zelenszkijjel: Az emberek élete fontosabb a földterületnél

Vitalij Kim, Ukrajna déli részén fekvő Mikolajiv megye kormányzója – aki Volodimir Zelenszkij közeli szövetségese – arról beszélt a The Independentnek, hogy egy leendő békemegállapodásnak elsősorban az emberek biztonságát és életét kell előtérbe helyeznie, nem pedig kizárólag a határokat.

Kim a Zelenszkij-féle Nép Szolgája párt helyi vezetője volt 2019-ben, majd 2020-ban nevezték ki kormányzónak. Most, a Frontline Cities and Communities Forum 2026 nevű konferencia előtt szólalt meg, ahol ukrán kormányzók és polgármesterek arról fognak egyeztetni, milyen feltételekkel lenne elfogadható egy béke Oroszországgal – közölte a The Independent.

Kim szerint

egyre inkább látszik, hogy Ukrajna kész lehet kompromisszumokra, ha azok valódi biztonsági garanciákat adnak. „A föld fontos, de az emberek fontosabbak. Nem tudjuk, mit hoz a holnap.”

Személyes véleménye szerint az igazi győzelem az lenne, ha Ukrajna visszakapná az 1991-es határait, és az emberek biztonságban, boldogan élhetnének. Ugyanakkor elismeri, hogy az ország kimerült.

„Az emberek nagyon fáradtak. A többség számára a győzelem ma már azt jelenti, hogy véget érjen a háború, és legyenek garanciák arra, hogy a gyerekeink békében élhetnek.”

Kim figyelmeztette Ukrajna nyugati szövetségeseit – köztük az Egyesült Királyságot és Franciaországot –, hogy ne ismételjék meg a történelem hibáit. A „Tettrekészek Koalícióját” Neville Chamberlain 1930-as évekbeli megbékítési politikájához hasonlította: „Emlékszem, mi történt, amikor Chamberlain aláírt egy papírt, és azt ígérték, megállítják az agresszort. Tudjuk, mi lett a vége.”

Szerinte ez a háború nem csak Ukrajnáról szól, hanem egy szélesebb konfliktusról. „Ez a demokráciák és az autokráciák közötti harc. A szabályok ereje áll szemben az erőszak erejével.”

Kim azt is hangsúlyozta, hogy az emberveszteség mértéke már most súlyosabb, mint a második világháborúban volt. Bár sok elemző szerint az orosz gazdaság 1–2 éven belül összeomolhat a szankciók miatt, Kim attól tart, hogy Ukrajna addig nem bírja ki:

„Oroszország szenved, de van ideje. Ukrajnának nincs. Nincs elég emberünk. 40 millióan vagyunk, és mindenki kimerült. A katonáink nem tudnak még 4–10 évig harcolni.”

Donald Trump szerepéről azt mondta, hogy bár megosztó, de a kiszámíthatatlansága előnyt jelenthet, mert Oroszország nem tud rá előre felkészülni: „A hagyományos, lépésről lépésre haladó diplomácia nem működik Oroszországgal. Csak gazdasági és fizikai nyomással lehet megállítani.”

Zelenszkij inkább elpusztítja Ukrajnát, mintsem kompromisszumot kötne – jelentette ki a neves közgazdász

Ahogy már korábban a hirado.hu beszámolt róla, Jeffrey Sachs szerint az ukrajnai háború akár azonnal diplomáciai úton lezárható lenne, ám ezt Zelenszkij kompromisszumképtelensége gátolja. Állítása szerint Zelenszkij és bandája inkább vállalja Ukrajna további pusztulását, mintsem hogy engedményeket tegyen a béke érdekében.

Sachs úgy véli,

Ukrajnát jelenleg hadiállapot alatt működő politikai elit irányítja, amely elutasít minden olyan megoldást, amely a konfliktus ésszerű lezárásához vezethetne.

Kritikát fogalmazott meg az Európai Unióval szemben is, amely szerinte inkompetens módon támogatja ezt az irányvonalat, és ezzel nem a békét, hanem a válság elmélyülését segíti elő.

Emellett arra figyelmeztetett, hogy az orosz energiahordozókról való leválás súlyos gazdasági károkat okozhat Európának, miközben nem hoz közelebb a békéhez.

A kiemelt kép forrása: Wikimedia Commons