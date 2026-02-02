Rebán Zsolt, a kárpátaljai kényszersorozások újabb magyar áldozata példája figyelmeztetés minden magyarnak Nagy János szerint

A háborúból való kimaradás fontosságára hívta fel a figyelmet legújabb videójában Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár annak kapcsán, hogy újabb kárpátaljai magyar vesztette életét ukrán kényszersorozás miatt. Az államtitkár részvétét fejezte ki.

Mint arról korábban a hirado.hu is beszámolt, újabb magyar áldozata van az ukrajnai kényszersorozásoknak. A beregszászi járásban egy magyar férfit rendvédelmi erők vittek el az utcáról annak ellenére, hogy szívbetegsége miatt korábban felmentést kapott a katonai szolgálat alól. A kiképzés során rosszul lett, állapota hirtelen romlott, és életét vesztette.

Reban Zsolt már gyermekkorától szívproblémákkal küzdött, és emiatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak minősítették katonai szolgálatra.

„Kárpátalja újra gyászol. Sebestyén József után egy újabb magyar honfitársunkat vesztettük el. Rebán Zsolt beregszászi lakos lett áldozata az ukrán kényszersorozásnak. Szívbetegsége ellenére elvitték és életét vesztette. Őszinte részvétünk a családnak” – fogalmazott közösségi oldalára feltöltött videójában Nagy János.

Hozzátette:

Rebán Zsolt példája figyelmeztetés nekünk, magyaroknak, hogy egy olyan háborúban, amihez semmi közünk nincs, nem szabad részt venni.

„Magyarországot távol kell tartani a háborútól. És erre egyetlen megoldás van: a Fidesz. A Fidesz a biztos választás” – hangzik el a politikus videójában.

Az ügy kapcsán korábban Szijjártó Péter külügyminiszter is nyilatkozott. Az államtitkár a részvétnyilvánításon túl az áldozat családját támogatásáról biztosította. Emellett felszólította a nemzetközi közösséget, hogy végre lépjen fel az ukránok nagyon durva, nyílt embervadászata ellen és az ukrán kényszersorozásokkal szemben.

Kapcsolódó tartalom Szijjártó Péter: Újabb magyar halálos áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak

Kiemelt kép: Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár (Fotó: MTI/Purger Tamás)