Rangos elismerést kapott Magyarország az üldözött keresztényeknek nyújtott segítségnyújtásért Washingtonban

Washingtonban kitüntetést kapott a Hungary Helps Program és Magyarország a Nemzetközi Vallásszabadság Csúcstalálkozó alkalmából az üldözött keresztények és vallási kisebbségek megsegítésében végzett példamutató tevékenységért vasárnap.

Az elismerést Washington magyar nagykövetségén a hétfőn kezdődő nagy nemzetközi konferencia nyitóünnepségén vette át Azbej Trisztán, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkára. Az államtitkár köszöntőjében felhívta a figyelmet arra, hogy az Egyesült Államok idén ünnepli szabadsága kivívásának 250. évfordulóját, és hozzáfűzte:

a magyarok történelmük során megtanulták, hogy mit jelent harcolni a szabadságért és a vallásszabadságáért.

„Így volt ez a 20. században is, amikor átélték mindkét totalitárius diktatúrát, a nácizmust és a kommunizmust” – emlékeztetett.

Rámutatott: az üldözött keresztények és egyéb vallási közösségek segítésén dolgozó Hungary Helps Program alapvető megközelítése, hogy az emberközi kapcsolatok kialakításán keresztül érjen el eredményeket. Azbej Tristan a program idei terveiről az MTI-nek elmondta, hogy 2026-ban magyar segítséggel újulhatnak meg iskolák és templomok Szíriában, gyermekeket segítenek Pakisztánban, Irakban egyebek között templom épülhet újjá, míg Nigériában egészségügyi támogatást nyújtanak. David Trimble, a Vallásszabadság Intézet elnöke, Írország korábbi miniszterelnöke a díjat átadva hangsúlyozta, hogy

Magyarország tevékenysége azért is elismerésre méltó, mert közvetlenül juttatja el a segítséget a rászoruló közösségeknek.

Takács Szabolcs, Magyarország nagykövete az esemény házigazdájaként hangsúlyozta, az a tény, hogy a magyar nagykövetség ad otthont a Nemzetközi Vallásszabadság Csúcstalálkozó nyitóeseményének, szimbolizálja Magyarország hosszú évek óta tartó elkötelezettségét a vallás szabadsága mellett.

Az eseményen ugyancsak átvehette a Vallásszabadság Intézet díját a nemzetközi konferencia két társelnöke, Katrina Lantos Swett, a Lantos Emberi Jogi Alapítvány elnöke, valamint Sam Brownback az Egyesült Államok nemzetközi vallásszabadságért felelős különleges megbízatású nagykövete. A Nemzetközi Vallásszabadság Csúcstalálkozóra hétfőtől mintegy 1800-2000 résztvevőt várnak Washingtonba. A magyar nagykövetségen tartott nyitóünnepségre összegyűlt mintegy 200 vendég között jelen voltak az Egyesült Államok kormányának képviselői, több európai politikus, valamint nigériai és szíriai vallási vezetők.

Kiemelt kép: Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)