Németországban fogták el a rendőrök a top 50-es listán szereplő magyar csalót

Elfogtak Németországban egy magyar férfit, akit csalás miatt kerestek a magyar hatóságok – közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn a police.hu oldalon.

Közleményük szerint a rendőrség top 50-es körözési listáján szereplő 30 éves férfit tavaly március óta keresték, azóta 24 körözést adtak ki ellene csalás miatt. Most azonban – a német társhatóságok közreműködésével – elfogták a férfit egy német városban – tették hozzá.

Közölték azt is, hogy

a Székesfehérvári Rendőrkapitányság eljárást folytat internetes csalások miatt a gyanúsítottal szemben: eddig csaknem 180 sértettet azonosítottak, további áldozatok felkutatása folyik az egész országban.

A férfi kiadatásáról a későbbiekben döntenek – áll a közleményben.

