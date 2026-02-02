„Nyilvánvaló okokból a kijevi rezsim nagyon fájdalmasan éli meg a területi kérdést. Ennek a rezsimnek a vezetője pedig – mivel jogi felhatalmazása már lejárt – pontosan tudja, hogy egy ilyen dokumentum aláírása után mi történhet vele. És nagy valószínűséggel ezt ő maga is nagyon jól érti” – mondta Medvegyev az EADaily portál szerint.
„A nácik majd eljönnek, és egyszerűen felakasztják, ha ilyesmi megtörténik” – tette hozzá.
Medvegyev szerint ha Zelenszkij nem bizonyítja tárgyalókészségét, akkor „elveszíti az amerikai vezetés jóindulatát, az európaiak pedig elfordulnak tőle.”
Ezért – hangsúlyozta Medvegyev – Zelenszkij „két tűz közé szorult”. „De ez az ő problémája, nem akarok erről többet beszélni” – zárta gondolatait az orosz Biztonsági Tanács alelnöke.
Kiemelt kép: Dmitrij Medvegyev (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml/Pool/Alekszej Majsev)