Lángba borulva hajtott végre kényszerelállást a NASA repülője – VIDEÓ

Új felvételek kerültek elő arról, ahogy a NASA egyik WB-57 típusú kutatórepülőgépe lángokat és füstöt okádva csúszik végig egy texasi kifutópályán egy kényszerleszállás során, Houston közelében. A veterán repülőgépnek eredetileg kisebb szerepe lett volna az Artemis II holdküldetésben, de a baleset miatt ez most nagyon kérdésessé vált.

A január 27-én történt incidensben a gép az Ellington Field repülőtéren – a NASA Johnson Űrközpontja mellett – hajtott végre úgynevezett „hasra szállást,” vagyis a futóművek nélkül ért földet. Viszonylag alacsony sebességgel érkezett, majd több száz méteren át csúszott a kifutón, míg végül megállt. A helyi hírcsatorna videóján jól látható, ahogy sárgás lángok és fehér füst tör fel a gép aljából, amit a törzs és az aszfalt közötti súrlódás okozott – közölte a Live Science.

A kényszerleszállást egy mechanikai meghibásodás váltotta ki, ami miatt a futóművek nem nyíltak ki. Bár a repülőgép súlyosan megsérült, a két pilóta sértetlenül megúszta az esetet – közölte a NASA.

A NASA szóvivője, Bethany Stevens az X-en azt írta, hogy mindenki biztonságban van, és a szokásos eljárás szerint alapos vizsgálat indul a baleset okainak feltárására.

Fontos küldetésben vesznek részt

A WB-57 repülőgépek a NASA Magaslégköri Kutatási Programjához tartoznak.

Ezek a gépek akár 19 000 méter magasra is fel tudnak emelkedni (közel kétszer olyan magasra, mint a menetrend szerinti utasszállítók), és több mint 6 órán át képesek a levegőben maradni.

Kétfős személyzettel repülnek: az egyik pilóta, a másik pedig a fedélzeti tudományos kísérleteket kezeli.

Feladataik közé tartozik többek közötta légkör és a Föld megfigyelése, térképezés, kozmikus por gyűjtése, rakétaindítások követése és új technológiák tesztelése. 2024 áprilisában például a teljes napfogyatkozást vizsgálták velük, és „üldözték” a Hold árnyékát, hogy meghosszabbítsák a teljes sötétség időtartamát.

A WB-57 a RB-57F Canberra katonai repülőgép átalakított változata, amelyet még az 1950-es években fejlesztettek ki, és a vietnámi háborúban is használtak. Könnyű szerkezetük és nagy teherbírásuk miatt ideálisak voltak tudományos célokra.

A NASA-nak jelenleg három ilyen gépe van: kettő 1972 óta üzemel, egyet pedig 2013-ban állítottak helyre egy arizonai „repülőgép-temetőből.” Most azonban mindhárom gép földön van – az egyik a baleset miatt, a másik kettő pedig a vizsgálatok okán.

Korábban ezek a repülők fontos szerepet játszottak különféle rakéták – például a Space Shuttle vagy a SpaceX Starship – indításának és visszatérésének megfigyelésében. A most megsérült gépnek ugyanez lett volna a feladata az Artemis II küldetésnél, amely az első emberes holdrepülés lenne 1972 óta.

A jelentős sérülések miatt azonban szinte biztos, hogy a repülőgép nem készül el időben az Artemis II legkorábbi, február 6-ra tervezett indításáig.

A kiemelt kép forrása: Youtube.com