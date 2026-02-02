Egyre több menedékkérő tér vissza önként hazájába Németországból a német bevándorlási hivatal szerint

Tavaly jelentősen megemelkedett azon menedékkérők száma, akik önként tértek vissza hatósági támogatással Németországból a hazájukba – ismertette hétfőn a német Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal (BAMF).

Tavalyelőtt 10 358 visszatérőt vettek nyilvántartásba, tavaly pedig már 16 576-ot. „Az előző évhez képest hatvan százalékkal több volt az önkéntes visszatérő, ami jelentős összetevő a migráció megfordításában” – hangsúlyozta Alexander Dobrindt német belügyminiszter.

A hatóság szerint ennek egyik legfőbb oka Bassár el-Aszad szíriai elnök megbuktatása volt 2024 év végén, ami lehetővé tette az addig felfüggesztett visszatérési program újraindítását az országba.

A több mint hatezres növekmény túlnyomó részét a 3678 szíriai menekült tette ki. Több mint ezerrel nőtt a Törökországba önkéntesen visszatérők száma tavaly.

2024 év vége óta a szíriai állampolgárok menedékkérelmi ügyeinek többségét felfüggesztették a szíriai politikai helyzet rendeződéséig. Az eljárások elbírálásával a BAMF 2025 szeptembere óta foglalkozott ismét.

Sokáig a szíriai állampolgárok vezették a menedékkérelmi statisztikákat Németországban. 2023-ban több mint 104 ezer, 2024-ben 76 765 szíriai állampolgár nyújtott be menedékkérelmet. Összehasonlításul: tavaly jelentősen kevesebben, 23 256-an fordultak menedékkérelemért a német hatóságokhoz.

A BAMF 2025 szeptemberétől szíriai állampolgárok ügyében ismét hoz döntéseket, de csak olyan kérelmeket bírál el, amelyeket szunnita vallású, egyedülálló férfiak nyújtanak be, akik nem tartoznak semmilyen etnikai kisebbséghez. Ugyanakkor ezen kérelmek többségét elutasítják, hacsak a kérelmezők nem tudnak egyéni indokot felhozni a pozitív elbíráláshoz – mondta egy szóvivő.

A német visszatérési rendszer keretében az önként visszatérők legfeljebb 1000 euró készpénzt is kaphatnak, valamint utazási költségeik megtérítését igényelhetik, és segítséget kaphatnak ahhoz is, hogy hazájukban visszailleszkedjenek a társadalomba.

A kiemelt kép illusztráció: menedékkérõk tüntetnek az olasz kormánynak a menedékkérelem szigorítására irányuló törvényjavaslata, az úgynevezett Cutro-rendelet ellen Rómában 2023. április 28-án. MTI/EPA/ANSA/Angelo Carconi.