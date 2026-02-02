Bírósági gyakorlat bátorítja a baloldali anarchistákat Olaszországban

Az Askatasuna aktivistái és bűntársaik által elkövetett rendőri verések brutális képeivel szembesülve a torinói ügyészség azonnal reagált: követelte, hogy a szociális központ vezetőit bűnszövetkezetben találják bűnösnek egy olyan vádban, amelyet a piemonti főváros bírósága első fokon megsemmisített tavaly márciusban.

A probléma az, hogy Olaszországban gyakran az igazságszolgáltatás is elnéző az ellenkulturális mozgalmak cselekedeteivel szemben. A bírósági ügyek, amelyek szinte jelképes büntetéssel zárultak, hosszú listát alkotnak, és az elítéltek száma elenyésző – közölte az Il Giornale olasz napilap.

2025. március 31-i ítéletében az Askatasuna vezetőit felmentették a bűnszövetkezet vádja alól, és a többi vád is szinte teljesen megszűnt: a főügyészek által kért összesen 88 évnyi börtönbüntetésből csak 21 évet szabtak ki. Az ítélet kihirdetését az érintettek az aula előtt éljenzéssel ünnepelték.

Sorjáznak az enyhe bírósági ítéletek

2015. május 1-jén az Expo megnyitóján Milánót anarchista, fekete ruhás radikális tüntetők zavarták meg, de a per során az összes vádlott felmentést kapott a rombolás vádja alól, a többi bűncselekményért pedig enyhe büntetést szabtak ki.

Torinóban 2018. február 22-én, amikor az ultrák megtámadták a Casapound gyűlését biztosító rendőröket, öt elkövető került perbe: mindannyian felmentést kaptak. Az egyetlen, akit megbüntettek, egy tanítónő volt, aki rendőröket szidott, és emiatt elbocsátották.

2021-ben Torinóban lezajlott a két Askatasuna-vezető, Andrea Bonanno és Giorgio Rossetto pere az 2017-es Via Pó-i összecsapások miatt: mindketten felmentést kaptak, néhány társukat enyhe büntetéssel sújtottak, a legmagasabb börtönbüntetés egy év volt.

2019-ben Genovában a három évvel korábbi összecsapásokért minden vádlott felmentést kapott a rendőri ellenállás vádja alól. 2020-ban Bresciában tizennégy személy ellen folytattak eljárást a rendőrség elleni támadások miatt az 1969-es Piazza della Loggia megemlékezés során: mindenkit felmentettek, mert a bűncselekmények elévültek. Ez nem az egyetlen példa, amikor az igazságszolgáltatás nem csak elnéző, de rendkívül lassú az antagonista mozgalmakkal szemben: Firenzében a 2014-es rendőrroham perét nyolc évvel később tartották, és ott is sok elévülés és enyhe büntetés született. Genovában, amikor Matteo Salvini gyűlését támadták, a per kilenc évvel később zajlott le: minden vádlottat felmentettek, vagy elévült az ügyük. A gyakorlatban szinte senki sem kerül börtönbe: a Lambretta szociális központ két lányát, akiket a 2023 szeptemberi központi pályaudvar rombolásakor tartóztattak le, két nap után szabadon engedték.

Torinó: fekete ruhás radikálisok támadtak rendőrökre

Mint arról már korábban a hirado.hu beszámolt, szombaton Torinó utcái több órára csatatérré változtak, amikor feketébe öltözött, arcukat eltakaró radikális tüntetők késekkel, kalapáccsal, botokkal és egyéb eszközökkel támadtak a rendvédelmi dolgozókra. Az összecsapásokban több mint száz rendőr, pénzügyőr és csendőr sérült meg.

Az olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni és Guido Crosetto védelmi miniszter egyaránt nem tüntetőkről, hanem felfegyverzett, katonailag szervezett bandákról beszélt, akik állami erők ellen próbáltak erőszakot alkalmazni. Meloni hangsúlyozta, hogy az eseteket gyilkossági kísérletként kell kezelni, és a kormány minden szükséges lépést megtesz a szabályok helyreállításáért.

