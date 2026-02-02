Amerikai intézetek állítják: Oroszország csaknem kétszer annyi ukrán területet foglalt el januárban, mint az előző hónapban

Az orosz hadsereg januárban felgyorsította előrenyomulását Ukrajnában, és csaknem kétszer annyi területet foglalt el, mint az előző hónapban – közölte az amerikai Háborús Tanulmányok Intézete (ISW) és a Critical Threats Project nevű amerikai kutatóintézetek elemzései alapján az AFP francia hírügynökség hétfőn.

A jelentés szerint az orosz hadsereg 481 négyzetkilométert foglalt el januárban a decemberi 244 négyzetkilométerrel szemben.

Ez az egyik legnagyobb elért területfoglalás egy téli hónapban 2022 februárja, azaz a háború kezdete óta – emelték ki.

Az adatok szerint az iparáról és bányászatáról ismert kelet-ukrajnai régióban található megyék közül az orosz hadsereg szinte teljes egészében elfoglalta már Luhanszk megyét, a vele szomszédos Donyeck megye területének pedig már a 83 százalékát ellenőrzi.

Hozzátették, hogy az orosz fél az előző néhány hónaphoz hasonlóan januárban is folytatta támadásait a keleti Dnyipropetrovszk régiójában, illetve a déli Zaporizzsja térségében. Dnyipro körzetébe már tavaly nyáron bevonultak, Zaporizzsjában pedig már kevesebb mint 30 kilométerre vannak a régió fővárosától az orosz csapatok – írták. Kiemelték azt is, hogy az orosz hadsereg az északi Szumi, illetve az északkeleti Harkiv megyében is újabb területeket foglalt el.

A szakértők szerint a rendkívül hideg januári időjárás jelentős mértékben megnehezítette a védekező ukrán csapatok hadműveleteit.

Az AFP a kutatóintézetek adatait elemezve megállapította, hogy

ha az orosz haderő a jelenlegi ütemben tudja folytatni a területfoglalást, akkor további másfél évre van szüksége Donbász régió teljes elfoglalásához.

Ukrajna területének a 19,5 százalékát tartja jelenleg ellenőrzése alatt az orosz hadsereg, de ennek az egyharmada, benne a Krím félsziget már 2014 óta orosz vagy oroszbarát ellenőrzés alatt állt – állapították meg a jelentésben. Emlékeztettek arra, hogy a felek között folyó tárgyalásokon Oroszország ragaszkodik az ukrán erők Donyeck megyéből való kivonásához, de az ukrán fél ezt eddig következetesen elutasította.

Kiemelt kép: Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálatának felvételén orosz katonák ukrán állásokra készülnek tüzet nyitni egy 120 mm-es aknavetõvel egy meg nem nevezett helyszínen.MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata