47 milliárd forintnyi összeget nyert a lottón egy baráti társaság Belgiumban

2026.02.02. 22:24

Egy baráti társaság 21 tagja Belgiumban több mint 123 millió eurót (47 milliárd forintot) nyert az EuroMillions lottón.

A pontosan 123 555 827 eurós összeget a flamand Zingem faluban élő nyertesek most egyenlő arányban felosztják egymás között,

így fejenként mindenkinek mintegy 5,9 millió euró (2,2 milliárd forint) jut.

A nyertes számokat pénteken húzták ki. Az EuroMillions lottót kilenc európai országban – Belgiumban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, Írországban, Luxemburgban, Ausztriában, Portugáliában, Spanyolországban és Svájcban – játsszák.

Az EuroMillions-sorsolásokat minden kedden és pénteken este tartják. A játékosoknak öt főszámot kell megjelölniük 1-től 50-ig, és két „Lucky Star” számot 1-től 12-ig.

Kiemelt kép forrása: Shutterstock

