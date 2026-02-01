Zelenszkij inkább elpusztítja Ukrajnát, mintsem kompromisszumot kötne – jelentette ki a neves közgazdász

Jeffrey Sachs elismert amerikai közgazdász szerint az ukrajnai háború diplomáciai rendezése akár azonnal lehetséges lenne, ám ezt az ukrán vezetés kompromisszumképtelensége akadályozza.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök inkább Ukrajna pusztulását vállalja, mintsem hogy kompromisszumot kössön a konfliktus lezárása érdekében – jelentette ki Jeffrey Sachs amerikai közgazdász az EurAsia Daily beszámolója szerint. Véleménye szerint a háború diplomáciai megoldása akár már másnap megvalósulhatna, ha erre valódi politikai akarat mutatkozna.

Sachs úgy fogalmazott, Ukrajna jelenleg egy olyan csoport kezében van, amely hadiállapot alatt irányítja az országot, és kész elpusztítani azt a megegyezés elutasítása érdekében.

Szerinte ez a hozzáállás teszi lehetetlenné az ésszerű rendezést, noha a konfliktus lezárásának feltételei adottak lennének.

A közgazdász éles kritikát fogalmazott meg Európával szemben is, amely szerinte rendkívül inkompetens módon támogatja Zelenszkij politikáját. Sachs úgy gondolja, hogy az unió irányvonala katasztrofális következményekkel jár Kijev számára, és nem a béke, hanem a válság elmélyülése felé vezet.

Donald Trump szerepét illetően Sachs úgy vélte, az amerikai politikus túl gyenge és következetlen ahhoz, hogy hatékony diplomáciával képes legyen megoldani a konfliktust.

Emellett arra is figyelmeztetett, hogy Európa gazdasági hanyatlás elé nézhet az orosz gáz elutasítása miatt.

Az Európai Unió azzal, hogy Oroszországgal felszámolja gazdasági kapcsolatait ahelyett, hogy helyreállítaná azokat – amiről korábban a hirado.hu is beszámolt –, végső soron saját magának okoz kárt – jelentette ki.

Jeffrey Sachs nemzetközileg elismert közgazdász, a Columbia Egyetem Fenntartható Fejlődés Központjának igazgatója, akit egy évvel ezelőtt Orbán Viktor miniszterelnök is fogadott a Karmelita kolostorban, a Lámfalussy Konferenciát megelőzően. A rendezvényen Sachs tartotta a nyitóbeszédet.

Kiemelt kép: .Volodimir Zelenszkij ukrán elnök – MTI/EPA/PAP/Marcin Obara