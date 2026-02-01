Műsorújság
Vészhitel kell a főváros működtetéséhez, a szociális juttatások zömét a migránsok ellátása emészti föl Bécsben

Szerző: hirado.hu
2026.02.01. 12:06

Szerző: hirado.hu
Miközben a bécsi adófizetők a növekvő megélhetési költségekkel küzdenek, a város számvevőszéki jelentéséből kiderült: évente mintegy 1,2 milliárd eurót – átszámítva több mint 470 milliárd forintot – emészt fel a nem osztrák állampolgárok szociális támogatása - írja az Origo.

A portál beszámolója bécsi számvevőszék friss jelentése hidegzuhanyként érte a közvéleményt, bár az Osztrák Szabadságpárt már korábban is kongatta a vészharangot.

A város kasszájából kiáramló 1,2 milliárd eurónyi szociális segély túlnyomó része olyan személyekhez kerül, akik nem rendelkeznek osztrák állampolgársággal.

A baloldali városvezetés migrációs politikája gyakorlatilag egy pénzügyi fekete lyukat hozott létre Európa egyik leggazdagabbnak hitt városában. Bécs idén kénytelen lesz újabb, 2,8 milliárd eurós hitelt felvenni, hogy befoltozza a költségvetésen tátongó lyukakat. Ez az elképesztő mértékű eladósodás pedig nem fejlesztésekre, hanem a jóléti rendszer fenntartására megy el, miközben égető szükség lenne a forrásokra más területeken.

Miközben a szociális háló bőkezűen gondoskodik a gyakran munkakerülő, integrációra nem hajlandó bevándorlókról, a tisztességesen dolgozó bécsi polgárokat és a nyugdíjasokat újabb és újabb terhek sújtják.

A városvezetés a díjak emelésével, a növekvő energiaárakkal és a magasabb üzemeltetési költségekkel sarcolja meg a lakosságot.

A kiemelt kép illusztráció – MTI/EPA-EFE/Alejandro Garcia

