Vészhitel kell a főváros működtetéséhez, a szociális juttatások zömét a migránsok ellátása emészti föl Bécsben

A portál beszámolója bécsi számvevőszék friss jelentése hidegzuhanyként érte a közvéleményt, bár az Osztrák Szabadságpárt már korábban is kongatta a vészharangot.

A város kasszájából kiáramló 1,2 milliárd eurónyi szociális segély túlnyomó része olyan személyekhez kerül, akik nem rendelkeznek osztrák állampolgársággal.

A baloldali városvezetés migrációs politikája gyakorlatilag egy pénzügyi fekete lyukat hozott létre Európa egyik leggazdagabbnak hitt városában. Bécs idén kénytelen lesz újabb, 2,8 milliárd eurós hitelt felvenni, hogy befoltozza a költségvetésen tátongó lyukakat. Ez az elképesztő mértékű eladósodás pedig nem fejlesztésekre, hanem a jóléti rendszer fenntartására megy el, miközben égető szükség lenne a forrásokra más területeken.

Miközben a szociális háló bőkezűen gondoskodik a gyakran munkakerülő, integrációra nem hajlandó bevándorlókról, a tisztességesen dolgozó bécsi polgárokat és a nyugdíjasokat újabb és újabb terhek sújtják.

A városvezetés a díjak emelésével, a növekvő energiaárakkal és a magasabb üzemeltetési költségekkel sarcolja meg a lakosságot.

A kiemelt kép illusztráció – MTI/EPA-EFE/Alejandro Garcia