Trump Obama letartóztatását követeli, az elnök szerint elődje puccsot akart végrehajtani

Az amerikai elnök szerint Barack Obama a 2016-os elnökválasztás során puccskísérletet hajtott végre ellene, és tudatosan igyekezett aláásni az amerikai demokráciába vetett közbizalmat.

A The American Conservative beszámolója szerint Trump bejegyzésében arra hivatkozott, hogy Tulsi Gabbard, a nemzeti hírszerzés igazgatója „több száz bombameglepetésként ható Russiagate-dokumentumot” hozott nyilvánosságra, amelyek szerinte bizonyítják:

Obama személyesen adott utasítást a CIA ügynökeinek hamis hírszerzési anyagok gyártására.

Trump állítása szerint mindez azt szolgálta, hogy megkérdőjelezzék a 2016-os választás eredményét és az ő „elsöprő győzelmét”.

Az elnök a történteket nyílt puccskísérletnek nevezte, és idézte Jesse Watters szavait is, miszerint az elszámoltatás nem bosszú, hanem felelősségre vonás. Bejegyzését a „ARREST OBAMA NOW!” azaz „AZONNAL TARTÓZTASSÁK LE OBAMÁT” felszólítással zárta.

A Trump-adminisztráció az elmúlt napokban több korábbi választással kapcsolatos ügyben is vizsgálatokat indított politikai ellenfelei ellen. Obama letartóztatásának követelése egy nappal azután hangzott el, hogy az FBI házkutatási parancs alapján dokumentumokat foglalt le a Georgia állambeli Fulton megye választási hivatalában a 2020-as választással összefüggésben. Az akció során több magas rangú kormányzati tisztviselő, köztük Tulsi Gabbard és az FBI helyettes igazgatója, Andrew Bailey is jelen volt.

Kiemelt kép forrása: MTI/EPA/Justin Lane