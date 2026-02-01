Szívbetegsége miatt felmentése volt a magyar férfinak, az utcán rabolták el az ukránok, belehalt a kiképzésbe

Új részletek váltak ismertté annak a kárpátaljai magyar férfinak az ügyében, aki az ukrajnai kényszersorozás következtében vesztette életét. A hozzátartozók szerint Reban Zsoltot egészségi állapota miatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra, ennek ellenére január elején az utcáról vitték el, majd röviddel később egy kiképzőközpontban meghalt - írja a Magyar Nemzet .

Mint arról korábban a hirado.hu is beszámolt, újabb magyar áldozata van az ukrajnai kényszersorozásoknak. A beregszászi járásban egy magyar férfit rendvédelmi erők vittek el az utcáról annak ellenére, hogy szívbetegsége miatt korábban felmentést kapott a katonai szolgálat alól. A kiképzés során rosszul lett, állapota hirtelen romlott, és életét vesztette.

Reban Zsolt már gyermekkorától szívproblémákkal küzdött, és emiatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak minősítették katonai szolgálatra.

A család beszámolója alapján Ungváron és Beregszászon is megvizsgálták, minden esetben azzal küldték haza, hogy egészségi állapota nem felel meg a katonai követelményeknek.

Ennek ellenére január 6-án, amikor munkahelyéről tartott hazafelé ebédelni, egy rendvédelmi jármű állította meg, és elvitték. A családtagok hiába próbálták jelezni, hogy a férfi beteg, és korábban felmentést kapott, állításuk szerint a hatóságok nem vették figyelembe az érveiket.

Reban Zsolt január 16-án tudott utoljára kapcsolatba lépni a családjával telefonon. Elmondása szerint a Lemberghez közeli Javoriv katonai központban tartózkodott kiképzésen, és nem tudta, mikor térhet haza.

Két nappal később értesítették a hozzátartozókat a tragédiáról: a férfi a kiképzés helyszínén rosszul lett, összeesett és meghalt.

A hivatalos dokumentumok szerint halálát szív- és légzési elégtelenség okozta, amelyet enyhe tüdőgyulladás kísért. A család és a helyi közösség azonban nem talál megnyugvást ebben, mivel meggyőződésük szerint egészségi állapota miatt eleve nem lett volna szabad katonai szolgálatra kötelezni. Reban Zsoltot január 26-án helyezték végső nyugalomra, halála mély gyászt hagyott maga után a kárpátaljai magyar közösségben.

Az ügy kapcsán Szijjártó Péter külügyminiszter is nyilatkozott. Elmondta: „A beregszászi járásban egy magyar embert kényszerrel elvittek az utcáról, be akarták sorozni, de a kiképzőközpontban már rosszul lett, tekintettel arra, hogy szívbeteg volt, és sajnos el is hunyt.” Hozzátette, hogy a részvétnyilvánításon túl az áldozat családjának minden szükséges támogatást megadnak.

A miniszter szerint „Ukrajnában folyamatos a kényszersorozás, gyakorlatilag nyílt embervadászat zajlik az utcákon”.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott, elérkezett az idő a háború lezárására, valamint arra, hogy véget vessenek a konfliktust fenntartó brüsszeli politikának. Véleménye szerint a nemzetközi közösségnek határozottan fel kell lépnie az ukrán kényszersorozásokkal és az általa nyílt embervadászatnak nevezett gyakorlattal szemben.

Hangsúlyozta: „Béke kell, véget kell vetni a háborúnak, Magyarország kormánya támogatja a béke-erőfeszítéseket. Amíg ezek nem sikeresek, addig ebből a háborúból ki kell maradnunk”.

A kiemelt kép illusztráció – MTI/EPA/Ritzau/Bo Amstrup