„Szabad Palesztinát!” – Késekkel, kalapáccsal, botokkal támadtak rendőrökre egy nemzetközi brigád tagjai Torinóban – VIDEÓ

Több órára csatatérré változtak Torinó utcái, ahol szélsőbaloldali tüntetők csaptak össze a rendőrökkel szombaton. A baloldali pártok Milánóban is tüntettek az amerikai idegenrendészet (ICE) embereinek jelenléte ellen a téli olimpiai játékokon.

A Torinóban kora délután kezdődött tüntetés menete az esti órákban több ágra szakadt, amelyek letértek a hatóságokkal korábban egyeztetett útvonalról. A rendőrség adatai szerint közel húszezren vonultak fel, míg a szervezők szerint ötvenezren voltak, és egész Olaszországból, valamint külföldről is érkeztek a megmozdulásra.

Arcukat eltakaró tüntetők csoportjai először hulladéktárolókat gyújtottak fel, majd kövekkel, üvegekkel, petárdákkal, utcai jelzőtáblákkal és kalapácsokkal támadtak a rendőrökre:

Egy rendőrségi jármű is kigyulladt. A tüntetők kezében házilag készített műanyag pajzs volt rajta az anarchisták jelvényeivel, sokan palesztin zászlót lobogtattak. Mások macskaköveket dobtak a rendőrökre, és fasisztának nevezték őket.

A város több helyszíne csatatérre változott. A tüntetők, a rendőrök és az eseményeket követő újságírók közül többen megsérültek. Több tüntetőt őrizetbe vettek.

A tüntetést szélsőbaloldali pártok, köztük a Zöldek és Baloldal Szövetsége (AVS), valamint anarchista csoportok szervezték azt követően, hogy tavaly december 18-án a belügyminisztériumhoz tartozó terrorizmus ellenes nyomozóigazgatóság (Digos) behatolt és kiürítette az úgynevezett Askatasuna-központot. A baszk szabadság-mozgalomról elnevezett épületet 1996 óta szélsőbaloldali csoportok foglalták el.

A hatósági fellépés miatt az első tüntetést december 20-án tartották, amikor szintén harctérré változtak Torino utcái.

A kormánykoalíciót vezető Olasz Testvérek (FdI) párt nevében nyilatkozó Augusta Montaruli, aki a jobboldali erő képviselőházi frakcióvezető-helyettese, úgy vélekedett, hogy a felelősség a tüntetők oldalára álló, vagy az eseményeket teljes csendben kísérő baloldali pártokat terheli, amelyek nem határolják el magukat az erőszaktól.

Antonio Tajani miniszterelnök-helyettes, a Hajrá Olaszország (FI) elnöke szerint a baloldali tüntetők szokás szerint „szétverték” Torinót. Tajani hozzátette, hogy a kormány új biztonsági intézkedésekkel akarja megfékezni a hasonló megmozdulásokat, és védelmet nyújtani a hatósági erők embereinek.

Az Askatasunához tartozók bűnözők, és náluk csak azok rosszabbak, akik igazolják, védik, dédelgetik őket – hangoztatta Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes, a Liga vezetője.

Milánóban szombat délután szintén közel húszezres tüntetést vezetett az ellenzéki Demokrata Párt (PD), az AVS és az Öt Csillag Mozgalom (M5S).

A felvonulók síppal a szájukban demonstráltak az amerikai idegenrendészet (ICE) ügynökeinek jelenléte ellen a február 6-án kezdődő téli olimpiai játékokon, amelyek helyszíne Milánó és Cortina lesz. A demonstráció résztvevői az olasz baloldal jelképes dalát, a Bella ciaót énekelték, valamint Bruce Springsteen amerikai rockénekes legújabb számát, amelyet az ICE és Donald Trump amerikai elnök ellen írt.

A szélsőbaloldali szervezetek bejelentették, hogy február 5-től az olimpiai játékok ellen akarnak tüntetni Milánóban, és február 7-re újabb tömegmegmozdulást hirdettek meg a városba.

