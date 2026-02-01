Meloni a torinói erőszakról: Ezek nem tüntetők, hanem felfegyverzett bandák voltak, akik rendőröket akartak gyilkolni

„Ezek nem tüntetők. Ezek szervezett bűnözők. Ez nem tiltakozás, nem összecsapás. Ez gyilkossági kísérlet” – így értékelte Giorgia Meloni a szombati torinói utcai erőszakot, amely következtében megsérült száz rendvédelmi dolgozó.

A hirado.hu elsők közt számolt be arról, hogy több órára csatatérré változtak szombaton Torinó utcái, ahol szélsőbaloldali tüntetők késekkel, kalapáccsal, botokkal támadtak rendőrökre.

Az olasz miniszterelnök vasárnap a Molinette kórházban járt, ahol két sérült rendőrt ápolnak. Meglátogatta Alessandro Calistát, a padovai mozgó rendőri egység tagját, akit szombat délután, körbevettek és brutálisan megvertek az Askatasuna szociális központ bezárása elleni tüntetésen – számolt be a torino.corriere.it.

„Ma reggel a torinói Le Molinette kórházban jártam, hogy Olaszország nevében kifejezzem szolidaritásomat két rendőrrel, akik a tegnapi összecsapások során megsérültek, és rajtuk keresztül mindazokkal a katonákkal és rendvédelmi dolgozókkal, akik érintettek voltak. Alessandro 29 éves, Lorenzo 28. Ellenük kalapácsokat, molotov-koktélokat, szögekkel megtöltött csőbombákat, katapultokkal kilőtt köveket, mindenféle ütőeszközt vetettek be” – idézte fel a döbbenetes eseménysort az olasz kormányfő a közösségi oldalán.

„Ezek nem tüntetők. Ezek szervezett bűnözők.

Amikor valakit kalapáccsal ütnek, azt annak tudatában teszik, hogy a következmények nagyon-nagyon súlyosak lehetnek. Ez nem tiltakozás, nem összecsapás. Ez gyilkossági kísérlet. Elvárom, hogy az igazságszolgáltatás habozás nélkül annak megfelelően értékelje ezeket az eseteket, amik valójában, alkalmazva a már meglévő jogszabályokat, amelyek lehetővé teszik a határozott fellépést, hogy ne forduljon elő újra az, ami sajnos túl sokszor megtörtént: hogy a felelősök feljelentését semmi nem követi” – hangsúlyozta Meloni.

„Ha nem vagyunk képesek megvédeni azokat, akik minket védenek, akkor nem létezik jogállam” – szögezte le, majd kiemelte, hogy hétfőre kormányülést hívott össze a történtek miatt.

„Megtesszük mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy helyreállítsuk a szabályokat ebben az országban” – hangsúlyozta.

A 29 éves Alessandro Calista rendőrt, körülbelül tíz, feketébe öltözött és arcukat eltakaró férfi rúgta, ütötte és kalapáccsal verte.

A Molinette kórházban fekszik egy másik kollégájával együtt.

Scene di guerriglia urbana a #Torino durante il corteo a sostegno del centro sociale #Askatasuna. Lanci di pietre e bombe carta contro gli agenti che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Un blindato della polizia è stato alle fiamme, a fuoco anche cassonetti. pic.twitter.com/SRChkwuEJO — Tg1 (@Tg1Rai) January 31, 2026

Guido Crosetto védelmi miniszter a történtek után ellátogatott a torinói csendőrség tartományi parancsnokságára.

„Ezek nem tüntetők, hanem gerillák, felfegyverzett bandák,

amelyek célja az állam és az azt szolgálók megtámadása” – hangsúlyozta Guido Crosetto olasz védelmi miniszter, aki szerint katonailag szervezett gerillák támadtak a rend őrei.

A torinói tüntetés során történt összecsapásokban

több mint száz rendvédelmi dolgozó sérült meg: 96 rendőr, 7 pénzügyőr és 5 csendőr szenvedett sérüléseket.

Kiemelt kép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök sajtóértekezletén a képviselőház római épületének sajtótermében 2026. január 9-én. (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Ettore Ferrari)