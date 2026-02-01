Az első német, aki kimondta azt, mint Orbán Viktor: az ukrán kölcsön az unió lakosságát fogja súlytani

Egy berlini tartományi vezető nyíltan beszélt az Európai Unió által tervezett, Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hitel kockázatairól, hangsúlyozva: a pénzügyi teher végső soron a tagállamok, köztük Németország és polgáraik költségvetését érintheti.

Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt, az Európai Unió 90 milliárd euró összegű hitelt nyújt Ukrajnának, amely jelentős pénzügyi kockázatokat hordoz a tagállamok számára. A Berliner Zeitung szerint erről Florian Hauer, Berlin szövetségi, európai és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára beszélt.

A lap beszámolója alapján a berlini Európai Ügyek Bizottságában Florian Hauer (CDU) megerősítette: a tervezett EU–Ukrajna hitel komoly pénzügyi kockázatot jelent nemcsak a tagállamok, hanem azok polgárai számára is.

Hauer szerint amennyiben Ukrajna fizetésképtelenné válna, a hitel kezes államai – köztük Németország, az euróövezet legnagyobb gazdasága – lennének kötelesek viselni a visszafizetés terhét.

A lehetséges veszteségek pontos mértéke nehezen meghatározható, de a hatás érzékeny lenne, különösen annak fényében, hogy eddig nem sikerült megállapodásra jutni a befagyasztott orosz vagyon elkobzásáról.

Hazánkban időközben nemzeti petíciót indított a kormány, ami arra szólítja fel az Európai Unió vezetését, hogy ne finanszírozza tovább Ukrajnát, ezek kézbesítése már meg is kezdődött.

A kormány által közzétett felhívás szerint:

Üzenjük Brüsszelnek: Nem fizetünk! Nem fizetjük az orosz-ukrán háborút, nem fizetjük az ukrán állam működését a következő 10 évben, nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt!

