A bűnbandák elrettentésére páncélozott járműveket vezényeltek Róma központi helyeire

Szerző: hirado.hu
2026.02.01. 12:17

Szerző: hirado.hu

Páncélozott katonai járművekkel erősítik meg a közbiztonságot Róma legforgalmasabb csomópontjain, köztük a Colosseum környékén és a Termini pályaudvarnál. Az elmúlt időszakban több új biztonsági intézkedést is bevezettek a közrend javítása és a terrorfenyegetettség csökkentése érdekében - írja a Magyar Nemzet.

A Giorgia Meloni vezette olasz kormány kiemelt célként kezeli a nagyvárosok közbiztonságának megerősítését. Az elmúlt évtizedek migrációs folyamatai és az integráció nehézségei komoly biztonsági kihívásokat jelentenek Olaszország számára, különösen a frekventált városi térségekben.

A közbiztonság fokozása érdekében páncélozott katonai járműveket, úgynevezett Puma típusú páncélosokat vezényeltek a legforgalmasabb csomópontokra.

A járművek a Termini pályaudvarnál, valamint a Colosseum térségében, Constantine Arch mellett kaptak helyet.

A biztonsági intézkedések megerősítésére az elmúlt időszak eseményei miatt komoly szükség volt.

A közelmúltban két életveszélyes késelés is történt a Termini pályaudvaron, ahol migránsbandák támadtak olasz állampolgárokra.

A Colosseumnál pedig szilveszter éjszakáján fiatal migránscsoportok petárdákkal támadták meg a turistákat.

A kiemelt kép illusztráció Andrea Ronchini/NurPhoto via Getty Images)

migránsválság OlaszországRóma

