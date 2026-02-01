A bűnbandák elrettentésére páncélozott járműveket vezényeltek Róma központi helyeire

A Giorgia Meloni vezette olasz kormány kiemelt célként kezeli a nagyvárosok közbiztonságának megerősítését. Az elmúlt évtizedek migrációs folyamatai és az integráció nehézségei komoly biztonsági kihívásokat jelentenek Olaszország számára, különösen a frekventált városi térségekben.
A közbiztonság fokozása érdekében páncélozott katonai járműveket, úgynevezett Puma típusú páncélosokat vezényeltek a legforgalmasabb csomópontokra.
A járművek a Termini pályaudvarnál, valamint a Colosseum térségében, Constantine Arch mellett kaptak helyet.
A biztonsági intézkedések megerősítésére az elmúlt időszak eseményei miatt komoly szükség volt.
A közelmúltban két életveszélyes késelés is történt a Termini pályaudvaron, ahol migránsbandák támadtak olasz állampolgárokra.
A Colosseumnál pedig szilveszter éjszakáján fiatal migránscsoportok petárdákkal támadták meg a turistákat.
Mezzi blindati a Roma Termini: ecco cosa sta succedendo
Se siete passati oggi in Piazza dei Cinquecento, avrete notato i blindati del @Esercito. Non è un’esercitazione, ma il nuovo piano di sicurezza „ad alto impatto”.
Ecco i punti chiave:
🔹 I MEZZI: Debuttano i veicoli… pic.twitter.com/w9EyVGaZtq
— cicalonesimone (@cicalonesimone) January 29, 2026
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció Andrea Ronchini/NurPhoto via Getty Images)