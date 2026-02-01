A bűnbandák elrettentésére páncélozott járműveket vezényeltek Róma központi helyeire

Páncélozott katonai járművekkel erősítik meg a közbiztonságot Róma legforgalmasabb csomópontjain, köztük a Colosseum környékén és a Termini pályaudvarnál. Az elmúlt időszakban több új biztonsági intézkedést is bevezettek a közrend javítása és a terrorfenyegetettség csökkentése érdekében - írja a Magyar Nemzet .

A Giorgia Meloni vezette olasz kormány kiemelt célként kezeli a nagyvárosok közbiztonságának megerősítését. Az elmúlt évtizedek migrációs folyamatai és az integráció nehézségei komoly biztonsági kihívásokat jelentenek Olaszország számára, különösen a frekventált városi térségekben.

A közbiztonság fokozása érdekében páncélozott katonai járműveket, úgynevezett Puma típusú páncélosokat vezényeltek a legforgalmasabb csomópontokra.

A járművek a Termini pályaudvarnál, valamint a Colosseum térségében, Constantine Arch mellett kaptak helyet.

A biztonsági intézkedések megerősítésére az elmúlt időszak eseményei miatt komoly szükség volt. A közelmúltban két életveszélyes késelés is történt a Termini pályaudvaron, ahol migránsbandák támadtak olasz állampolgárokra. A Colosseumnál pedig szilveszter éjszakáján fiatal migránscsoportok petárdákkal támadták meg a turistákat.

Mezzi blindati a Roma Termini: ecco cosa sta succedendo

Se siete passati oggi in Piazza dei Cinquecento, avrete notato i blindati del @Esercito. Non è un’esercitazione, ma il nuovo piano di sicurezza „ad alto impatto”.

Ecco i punti chiave:

🔹 I MEZZI: Debuttano i veicoli… pic.twitter.com/w9EyVGaZtq — cicalonesimone (@cicalonesimone) January 29, 2026

A kiemelt kép illusztráció Andrea Ronchini/NurPhoto via Getty Images)