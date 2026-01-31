Washington nem tűr semmiféle veszélyes műveletet a Hormuzi-szorosban - közölte az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága

Közleményében a parancsnokság kiemelte, hogy bármely, az amerikai erők, regionális partnerek, illetve kereskedelmi hajók közelében tanúsított „veszélyes és szakszerűtlen” magatartás – például az amerikai hadihajók fölötti átrepülés – destabilizálja a régiót.
Kiemelte továbbá, hogy az amerikai egységek továbbra is a legmagasabb szintű szakértelemmel, a nemzetközi normákkal összhangban látják el feladataikat, hozzátéve: az iráni Forradalmi Gárdának is ezt kell tennie.
Felszólította továbbá Teheránt, hogy a manőverek során ne veszélyeztesse a hajózási szabadságot.
Irán a tervek szerint vasárnap kezd hadgyakorlatba, amely során az egységek éles lőszereket is bevetnének.
A szoroson naponta mintegy 20 millió hordó kőolaj halad át, ami a globális olajkereskedelem körülbelül 20 százalékát jelenti.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Dewey amerikai hadihajó – MTI/EPA/Amerikai haditengerészet