Washington nem tűr semmiféle veszélyes műveletet a Hormuzi-szorosban - közölte az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága

Washington nem tűr semmiféle veszélyes műveletet a Hormuzi-szorosban – közölte pénteken az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) azt követően, hogy Irán kétnapos hadgyakorlatot jelentett be a térségben.

Közleményében a parancsnokság kiemelte, hogy bármely, az amerikai erők, regionális partnerek, illetve kereskedelmi hajók közelében tanúsított „veszélyes és szakszerűtlen” magatartás – például az amerikai hadihajók fölötti átrepülés – destabilizálja a régiót.

Kiemelte továbbá, hogy az amerikai egységek továbbra is a legmagasabb szintű szakértelemmel, a nemzetközi normákkal összhangban látják el feladataikat, hozzátéve: az iráni Forradalmi Gárdának is ezt kell tennie.

Felszólította továbbá Teheránt, hogy a manőverek során ne veszélyeztesse a hajózási szabadságot.

Irán a tervek szerint vasárnap kezd hadgyakorlatba, amely során az egységek éles lőszereket is bevetnének.

A szoroson naponta mintegy 20 millió hordó kőolaj halad át, ami a globális olajkereskedelem körülbelül 20 százalékát jelenti.

Kiemelt kép: Dewey amerikai hadihajó – MTI/EPA/Amerikai haditengerészet