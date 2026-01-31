Meloni angyal képében jelent meg egy római templomban

A római San Lorenzo in Lucina bazilikában a resataurálást Bruno Valentinetti, 83 éves önkéntes templomi díszítő és sekrestyés készítette, aki azt mondja, a restaurálás során csak azt állította helyre, ami korábban is ott volt.

A Kulturális Minisztérium megbízásából a műemlékvédelmi felügyelet azonnali vizsgálatot rendelt el, hogy kiderítsék: szabályellenes volt-e a beavatkozás a védett műtárgyon.

A történtekre Meloni is reagált a közösségi oldalán, azt írta: „Nem, én határozottan nem hasonlítok egy angyalra”.

Kiemelt kép: Giorgia Meloni arca köszön vissza a San Lorenzo in Lucina bazilikában – Fotó: Facebook/Giorga Meloni