Meloni angyal képében jelent meg egy római templomban

Szerző: hirado.hu
2026.01.31. 15:53

| Szerző: hirado.hu
Olaszországban botrány kerekedett abból, hogy egy római templomban a restaurálás után az egyik angyal kísértetiesen hasonlít az olasz miniszterelnökre, Giorgia Melonira - írja a La Repubblica.

A római San Lorenzo in Lucina bazilikában a resataurálást Bruno Valentinetti, 83 éves önkéntes templomi díszítő és sekrestyés készítette, aki azt mondja, a restaurálás során csak azt állította helyre, ami korábban is ott volt.

A Kulturális Minisztérium megbízásából a műemlékvédelmi felügyelet azonnali vizsgálatot rendelt el, hogy kiderítsék: szabályellenes volt-e a beavatkozás a védett műtárgyon.

A történtekre Meloni is reagált a közösségi oldalán, azt írta: „Nem, én határozottan nem hasonlítok egy angyalra”.

Kiemelt kép: Giorgia Meloni arca köszön vissza a San Lorenzo in Lucina bazilikában – Fotó: Facebook/Giorga Meloni

katolikus egyház Giorgia Meloni templom Róma

