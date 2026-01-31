Kénytelen volt bocsánatot kérni a BBC: csak azt „felejtették” el a holokauszt emléknapon, hogy zsidók voltak az áldozatok

A BBC bocsánatot kért, miután a holokauszt emléknapján több műsorában sem nevezte meg egyértelműen, hogy a náci népirtás hatmillió zsidó áldozatot követelt, ami újabb kritikákat váltott ki a csatorna a zsidósággal és Izraellel kapcsolatos tudósításai miatt.

A Jewish News Syndicate beszámolója szerint a BBC több alkalommal úgy fogalmazott a január 27-i megemlékezések során, hogy a nácik hatmillió „embert”, illetve „többségében zsidó embert” öltek meg. A csatorna szóvivője közleményben jelezte:

„ez hibás szóhasználat volt, helyesen hatmillió zsidó áldozatról kellett volna beszélni.”

Nem csak a BBC került hasonló helyzetbe. Az Egyesült Királyságban, Birmingham városának önkormányzati vezetése is bocsánatot kért, miután egy holokauszt-megemlékezésről szóló közleményben nem tett említést a zsidó áldozatokról. Az eseményt hirdető szöveg a holokauszt és a náci üldöztetések áldozatairól, valamint más népirtásokról szólt, de a zsidók nevesítése kimaradt.

A BBC-t korábban is több bírálat érte Izraellel kapcsolatos tudósításai miatt.

Egy jelentés szerint a csatorna 2023. október 7. után négy hónap alatt 1553 alkalommal sértette meg saját szerkesztőségi irányelveit, többek között a pártatlanságra, tisztességre és a tények megállapítására vonatkozó szabályokat. A vizsgálat szerint a beszámolók gyakran kisebbítették a Hamász terrorcselekményeit, miközben Izraelt agresszorként mutatták be.

A jelentés kitért arra is, hogy egyes, a csatorna által használt újságírók korábban szimpátiát mutattak a Hamász iránt, sőt terrorcselekményeket is méltattak.

Az utóbbi években nyugat-európai tanárok és holokauszt-túlélők arról is beszámoltak, hogy új nehézségekkel szembesülnek az oktatásban olyan iskolákban, ahol sok muszlim diák tanul, és körükben a felmérések szerint erősebben jelen van az antiszemita szemlélet, mint az őshonos európai lakosság körében.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Andy Rain