Kanada leggazdagabb tartománya Trump segítségével lépne ki az országból: akár az USA-hoz is csatlakoznának

Újabb területi vita borzolja az Egyesült Államok és Kanada kapcsolatát: egy albertai szeparatista csoport amerikai támogatást keres a tartomány elszakadásához. Bár Washington hivatalosan tagadja az érdemi szerepvállalást, a kiszivárgott találkozók és politikai nyilatkozatok komoly indulatokat váltottak ki Kanadában, ahol egyre reálisabb lehet egy függetlenségi népszavazás kiírása.

A kanadai kormányfő, Mark Carney a héten ismét felszólította az amerikai adminisztrációt Kanada szuverenitásának tiszteletben tartására, miután a Financial Times arról számolt be, hogy a külügyminisztérium tisztviselői tavaly április óta három alkalommal is találkoztak egy albertai függetlenséget támogató csoport vezetőivel.

A szervezet 500 milliárd dolláros hitelkeretet kérnének az amerikai pénzügyminisztériumtól az „átmenet támogatására” – írja a CNN.

A Fehér Ház egy tisztviselője szerint ugyanakkor nem történt kötelezettségvállalás: közlésük szerint az adminisztráció rendszeresen találkozik civil szervezetekkel, de nem ígértek támogatást. A hírek ennek ellenére felháborodást váltottak ki Kanadában, különösen azért, mert az ország éppen egységet próbál mutatni az amerikai vámok és területi fenyegetések ügyében.

Alberta Kanada nyugati részén található, olajban gazdag tartomány, nagyjából Texas méretű, mintegy ötmillió lakossal. Gazdaságát az energia- és mezőgazdasági szektor határozza meg, politikai kultúráját az alacsony adók és az erős gazdasági individualizmus jellemzi.

Gyakran nevezik „energia-tartománynak”: az olajhomok-mezők adják Kanada kőolajtermelésének mintegy 84 százalékát.

A tartomány miniszterelnöke, Danielle Smith barátságos viszonyt ápol Trumppal és több republikánus politikussal. Az elszakadást támogató albertaiak régóta úgy érzik, hogy érdekeik nem jelennek meg megfelelően Ottawában. Szerintük a klímavédelmi intézkedések visszafogják az olajipart, a tartomány több adót fizet be, mint amennyit visszakap, és a konzervatív értékeket elnyomják a népesebb, liberálisabb keleti tartományok.

Trump visszatérése a Fehér Házba azonban lendületet adott a mozgalomnak.

Néhány támogató nemcsak az önálló államiságot, hanem az Egyesült Államokhoz való csatlakozást is elképzelhetőnek tartja. Több a tartományban elhelyezett óriásplakát például arra szólította fel a lakosságot, hogy támogassa Alberta USA-hoz csatlakozását.

Szakértők szerint nagy esély van arra, hogy idén ősszel népszavazást tartsanak a kérdésről. Kanadában korábban csak kétszer volt hasonló referendum, mindkettő Québecben. Szakértők szerint azonban még egy sikeres népszavazás esetén is rendkívül bonyolult és kockázatos lenne a kiválási folyamat, ráadásul az sem tisztázott, hogy a végcél a teljes függetlenség vagy az Egyesült Államokhoz való csatlakozás lenne. A jogi és gazdasági kockázatok így továbbra is jelentősek.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller