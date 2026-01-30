Vészhelyzetet rendelt el Kuba miatt Donald Trump amerikai elnök, mivel elmondása szerint a szigetország veszélyezteti az Egyesült Államok nemzetbiztonságát – írja az EurAsia Daily. Kubára azt követően irányult az Egyesült Államok figyelme, hogy január 3-án az amerikai különleges egységek Caracasban elfogták és New Yorkba vitték Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, Cilia Florest. Az amerikai különleges katonai hadművelet után tartott sajtótájékoztatón Marco Rubio külügyminiszter Venezuela gyarmatosításával vádolta meg a szigetország kommunista rezsimjét.

A Fehér Ház csütörtökön kiadott közleményében idézik az elnök által elmondottakat, Donald Trump kifejtette: „Úgy hiszem, hogy a Kubával való helyzet szokatlan és rendkívüli veszélyt jelent a nemzetbiztonságra és az Egyesült Államok külpolitikájára nézve (…) és ezért nemzeti vészhelyzetet hirdetek ezzel a fenyegetéssel összefüggésben”. Trump szerint a kubai rezsim együttműködik „számos ellenséges országgal”, beleértve Oroszországot, Kínát és Iránt, ahogy „transznacionális terrorszervezetekkel és az Egyesült Államokkal szemben ellenséges rosszindulatú szereplőkkel” – írja az EurAsia Daily.

„Az ebben a rendeletben kihirdetett országban fennálló rendkívüli állapot kezelésére szükségesnek és célszerűnek tartom egy vámrendszer létrehozását”

– jelentette ki Donald Trump.

Az amerikai elnök által kiadott rendelet szerint az Egyesült Államok vámokkal sújtja valamennyi ország importtermékeit, amelyek közvetlenül vagy közvetve árulnak vagy szállítanak olajat Kubának, egyúttal utasítást ad az amerikai kereskedelmi tárca számára a szóban forgó országok azonosítására. A vámkulcsok mértékéről és arról, milyen termékekre vetik ki, majd később döntenek.

„Ha a kubai kormány vagy egy másik külföldi állam, amelyre ez a rendelet vonatkozik, jelentős lépéseket tesz a rendkívüli állapot problémájának kezelésére az adott rendeletnek megfelelően kihirdetett országban, és megfelelően támogatja az Egyesült Államokat a nemzetbiztonsági és külpolitikai kérdésekben, megváltoztathatom ezt a rendeletet”

– fogalmazott Donald Trump a rendeletben.

Kubára azt követően irányult az Egyesült Államok figyelme, hogy január 3-án – ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán – az amerikai különleges egységek Caracasban elfogták és New Yorkba vitték Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, Cilia Florest, akiket Pamela Bondi szövetségi legfőbb ügyész elmondása szerint kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos összeesküvéssel, kokain Egyesült Államokba történő behozatalára irányuló összeesküvéssel, valamint gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával és erre irányuló összeesküvéssel vádoltak meg.

A január 3-ai akció után floridai sajtótájékoztatón Donald Trump elnök mellett Marco Rubio külügyminiszter hívta fel a figyelmet a kubai szerepvállalásra a venezuelai rezsim működtetésében, utóbbi gyakorlatilag Venezuela gyarmatosításával vádolta meg a kubai kommunista diktatúrát.

„A venezuelaiaknak ki kell hirdetniük függetlenségüket Kubától, amely alapvetően biztonsági szempontból megpróbálta gyarmatosítani az országot”

– jelentette ki a sajtótájékoztatón Marco Rubio. Ezenfelül az amerikai hadműveletről szóló jelentésekből azóta az is kiderült, hogy a Maduró kubaiakból álló testőrségének valamennyi tagját megölték az amerikai egységek.

A venezuelai különleges katonai hadművelet után Donald Trump több, kemény hangvételű üzenetet küldött a kubai kommunista diktatúrának, hol megegyezésre szólítva fel őket, hol pedig arról beszélt: Kuba a bukás előtt áll.

„Kuba úgy tűnik, készen áll a bukásra”

– jelentette ki az amerikai elnök két nappal a caracasi művelet után, máskor pedig arról beszélt: Venezuelának többé nem lesz szüksége a kubaiak által nyújtott védelemre, mert „most ott van az Egyesült Államok, a világ legerősebb hadseregével, hogy megvédje őket, és amit meg is fog tenni”.

„Nem lesz több olaj vagy pénz Kubának – zéró!

Javaslom, hogy kössenek egyezséget, még mielőtt túl késő lesz” – fogalmazott Donald Trump.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Chip Somodevilla/Getty Images)