Tíz napig várt a Nestlé a mérgező csecsemőtápszer visszahívásával? Két kisbaba hunyt el Franciaországban

Tisztázatlan, miért várt tíz napig a holland Nestlé azzal, hogy visszahívja mérgező tartalmú bébitápszerét. Decemberben és januárban ugyanis a Nestlé, a Danone és a Lactalis világszerte visszahívott több csecsemőtápszer-tételt a mérgező szennyezés gyanúja miatt. Két csecsemő halála ügyében nyomozást indított a francia rendőrség. Csecsemők testi épségének veszélyeztetése és súlyos csalás ügyében nyújtott be panaszt nyolc megbetegedett gyermek családja és egy fogyasztóvédő szervezet.

Két csecsemő halála miatt indult büntetőeljárás Franciaországban:

mindkét kisbaba Bordeaux-ban és Angers-ben is különféle cégek, többek között a Nestlé által gyártott tejet kapott

– derül ki a Le Monde című lap pénteken megjelent cikkéből. A Reuters pedig úgy tudja: Flandriában (Belgium) is megbetegedett egy csecsemő a szennyezett Nestlé csecsemőtápszertől. A brit hírügynökség a helyi élelmiszer-biztonsági hatóságokra hivatkozva hozzáteszi: a baba teljesen felépült.

Nyolc család csatlakozott a perhez

A kisbabák számára az első életévben történő fogyasztásra szánt csecsemőtejek sorozatos visszahívása ügyében egyre több kérdés merül fel az iparág és a hatóságok válságkezelésével kapcsolatban – jegyzi meg a Le Monde.

Nestlé has recalled these baby products. So before you mix that next bottle for your baby, read this thread carefully as it concerns their well being. If you feed your baby NAN, SMA, or Alfamino, a toxic bacteria has been found in some batches. And you might have it in your… pic.twitter.com/ErxuoDmTZM — Dr. Chinonso Egemba (@aproko_doctor) January 9, 2026



A francia lap információi szerint a Foodwatch kampánycsoport január 29-én panaszt nyújtott be – ismeretlen tettes ellen – a párizsi bíróságon a mérgező csecsemőtápszer ügyében. A feljelentést a fogyasztóvédő csoport nyolc olyan, érintett családdal együtt tette meg, akiknek gyermekei

megbetegedtek, miután a Guigoz, a Nestlé, a Picot, a Lactalis vagy Babybio Optima, illetve a Vitagermine márkájú tejet fogyasztották.

A családok és a fogyasztói szervezetek kérdéseinek középpontjában az események időrendje áll – emeli ki a Le Monde.

Mindenről tudtak, mindenről hallgattak?

A lap cikke, amely a történteket részletesen ismerteti a 2025 decemberétől idén januárig tartó visszahívások sorozatát, többek között rámutat: „A Le Monde által az olasz hatóságoktól és a Nestlétől kapott információk szerint a gyártó

már november végén, azaz körülbelül tíz nappal az első visszahívás előtt tudomást szerzett a hollandiai gyártású csecsemőtejben található cereulid toxin jelenlétéről.”

Az Euronews a visszahívások kapcsán korábban jelezte: a világ legnagyobb tejipari vállalatai közül három, a Nestlé, a Danone és a Lactalis nagy tételeket hívtak vissza csecsemőtápszerekből, miután cereulid nevű toxinnal történt szennyeződést észleltek, amely hányást, hasmenést és hasi görcsöket okozhat. A szennyeződés kapcsán az Euronews kiemeli az ARA (arachidonsav) olajat, rámutatva annak egyetlen, kínai beszállítójára.

A Le Monde most egy „magas rangú forrásra” hivatkozva azt is állítja, hogy

a Nestlé már a szennyeződés forrását, az ARA-val dúsított olajat is azonosította december 10-ére.

„Ezt a svájci vállalat cáfolja, és biztosítja, hogy az ARA-t csak december 23-án azonosították.”

Un nouveau scandale secoue le lait pour bébé.

Savez vous d’où vient l’huile, un ingrédient utilisé par Lactalis ou Nestlé qui est à l’origine de la contamination par toxine?

De Chine…

Voilà, voilà… pic.twitter.com/N9zgKz4wiz — 🇫🇷 fred le gaulois 🇫🇷 Uniondesdroites 🐱🐱 (@FredGaulois) January 22, 2026



Az élelmiszer-óriás azt állítja, hogy december 29-én, hat nappal a felfedezés után tájékoztatta beszállítóját, majd másnap szakmai szövetségeken keresztül riasztotta az iparágat. Az ARA gyártója, amelyet később a kínai Cabio Biotech vállalatként azonosítottak, számos tejgyártót lát el világszerte.

„Csecsemők testi épségének veszélyeztetése, súlyos csalás”

Január 2-án a Nestlé állítólag „megkezdte az érintett országok hatóságainak tájékoztatását”. Franciaországban a mezőgazdasági minisztériumot január 5-én értesítette a svájci csoport egy olajtétel szennyeződéséről, de a minisztérium pontosította, hogy „ugyanazon beszállítótól származó más nyersanyagtételek szennyeződését csak később fedezték fel”, ami magyarázza a későbbi visszahívások lépcsőzetes jellegét.

A Foodwatch nyolc különféle bűncselekményt – köztük a csecsemők testi épségének veszélyeztetését és megsértését, valamint súlyos csalást – felvonultató, ismeretlen személyek ellen benyújtott panaszával azt reméli, hogy a bírósági nyomozás tisztázni fogja a felelősségeket. Két csecsemő halála ügyében indult büntetőeljárás Bordeaux-ban és Angers-ben: a kisbabáknak a visszahívási botrányban érintett tejet adták. A halálesetek okainak megállapítása ügyében nyomozást folytat a francia rendőrség.

2 babies dead after drinking recalled Nestlé infant formula, French authorities investigating https://t.co/qTDKpPZmls pic.twitter.com/qdxmTdseGd — Mothership (@MothershipSG) January 24, 2026

Magyarország: visszahívások decembertől

Termékvisszahívás – Csecsemőknek szánt tápszer termékek mikrobiológiai nem megfelelősége miatt címmel tájékoztatott január 6-án weboldalán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arról, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) „értesítette a gyógyszertárakat, hogy azon vásárlók, akik rendelkeznek az érintett gyártási számú tételekből származó termékkel, a bontott vagy bontatlan tápszer helyett annak megfizetett térítési díjára jogosultak.”

A Nestlé Hungária Kft. első körben 2025. december 10-én tejalapú anyatej-helyettesítő tápszerek fogyasztói visszahívását kezdeményezte,

mivel a gyártóüzemben önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során mikrobiológiai nem megfelelőség (Bacillus cereus baktérium által termelt toxin) került kimutatásra. Majd a bejelentést és visszahívást követően a vállalat átfogó belső vizsgálatot indított, amely kimutatta, hogy a szennyeződés egy beszállítótól származó, az előállítás során felhasznált alapanyagból került a késztermékekbe – áll az NNYGK közleményében.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Anthony Anex/MTI/MTVA)