Tíz napig várt a Nestlé a mérgező csecsemőtápszer visszahívásával? Két kisbaba hunyt el Franciaországban

Szerző: Udvardy Zoltán
2026.01.30. 12:27

Tisztázatlan, miért várt tíz napig a holland Nestlé azzal, hogy visszahívja mérgező tartalmú bébitápszerét. Decemberben és januárban ugyanis a Nestlé, a Danone és a Lactalis világszerte visszahívott több csecsemőtápszer-tételt a mérgező szennyezés gyanúja miatt. Két csecsemő halála ügyében nyomozást indított a francia rendőrség. Csecsemők testi épségének veszélyeztetése és súlyos csalás ügyében nyújtott be panaszt nyolc megbetegedett gyermek családja és egy fogyasztóvédő szervezet.

Két csecsemő halála miatt indult büntetőeljárás Franciaországban:

mindkét kisbaba Bordeaux-ban és Angers-ben is különféle cégek, többek között a Nestlé által gyártott tejet kapott

– derül ki a Le Monde című lap pénteken megjelent cikkéből. A Reuters pedig úgy tudja: Flandriában (Belgium) is megbetegedett egy csecsemő a szennyezett Nestlé csecsemőtápszertől. A brit hírügynökség a helyi élelmiszer-biztonsági hatóságokra hivatkozva hozzáteszi: a baba teljesen felépült.

Nyolc család csatlakozott a perhez

A kisbabák számára az első életévben történő fogyasztásra szánt csecsemőtejek sorozatos visszahívása ügyében egyre több kérdés merül fel az iparág és a hatóságok válságkezelésével kapcsolatban – jegyzi meg a Le Monde.


A francia lap információi szerint a Foodwatch kampánycsoport január 29-én panaszt nyújtott be – ismeretlen tettes ellen – a párizsi bíróságon a mérgező csecsemőtápszer ügyében. A feljelentést a fogyasztóvédő csoport nyolc olyan, érintett családdal együtt tette meg, akiknek gyermekei

megbetegedtek, miután a Guigoz, a Nestlé, a Picot, a Lactalis vagy Babybio Optima, illetve a Vitagermine márkájú tejet fogyasztották.

A családok és a fogyasztói szervezetek kérdéseinek középpontjában az események időrendje áll – emeli ki a Le Monde.

Mindenről tudtak, mindenről hallgattak?

A lap cikke, amely a történteket részletesen ismerteti a 2025 decemberétől idén januárig tartó visszahívások sorozatát, többek között rámutat: „A Le Monde által az olasz hatóságoktól és a Nestlétől kapott információk szerint a gyártó

már november végén, azaz körülbelül tíz nappal az első visszahívás előtt tudomást szerzett a hollandiai gyártású csecsemőtejben található cereulid toxin jelenlétéről.”

Az Euronews a visszahívások kapcsán korábban jelezte: a világ legnagyobb tejipari vállalatai közül három, a Nestlé, a Danone és a Lactalis nagy tételeket hívtak vissza csecsemőtápszerekből, miután cereulid nevű toxinnal történt szennyeződést észleltek, amely hányást, hasmenést és hasi görcsöket okozhat. A szennyeződés kapcsán az Euronews kiemeli az ARA (arachidonsav) olajat, rámutatva annak egyetlen, kínai beszállítójára.

A Le Monde most egy „magas rangú forrásra” hivatkozva azt is állítja, hogy

a Nestlé már a szennyeződés forrását, az ARA-val dúsított olajat is azonosította december 10-ére.

„Ezt a svájci vállalat cáfolja, és biztosítja, hogy az ARA-t csak december 23-án azonosították.”


Az élelmiszer-óriás azt állítja, hogy december 29-én, hat nappal a felfedezés után tájékoztatta beszállítóját, majd másnap szakmai szövetségeken keresztül riasztotta az iparágat. Az ARA gyártója, amelyet később a kínai Cabio Biotech vállalatként azonosítottak, számos tejgyártót lát el világszerte.

„Csecsemők testi épségének veszélyeztetése, súlyos csalás”

Január 2-án a Nestlé állítólag „megkezdte az érintett országok hatóságainak tájékoztatását”. Franciaországban a mezőgazdasági minisztériumot január 5-én értesítette a svájci csoport egy olajtétel szennyeződéséről, de a minisztérium pontosította, hogy „ugyanazon beszállítótól származó más nyersanyagtételek szennyeződését csak később fedezték fel”, ami magyarázza a későbbi visszahívások lépcsőzetes jellegét.

A Foodwatch nyolc különféle bűncselekményt – köztük a csecsemők testi épségének veszélyeztetését és megsértését, valamint súlyos csalást – felvonultató, ismeretlen személyek ellen benyújtott panaszával azt reméli, hogy a bírósági nyomozás tisztázni fogja a felelősségeket. Két csecsemő halála ügyében indult büntetőeljárás Bordeaux-ban és Angers-ben: a kisbabáknak a visszahívási botrányban érintett tejet adták. A halálesetek okainak megállapítása ügyében nyomozást folytat a francia rendőrség.

Magyarország: visszahívások decembertől

Termékvisszahívás – Csecsemőknek szánt tápszer termékek mikrobiológiai nem megfelelősége miatt címmel tájékoztatott január 6-án weboldalán a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arról, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) „értesítette a gyógyszertárakat, hogy azon vásárlók, akik rendelkeznek az érintett gyártási számú tételekből származó termékkel, a bontott vagy bontatlan tápszer helyett annak megfizetett térítési díjára jogosultak.

A Nestlé Hungária Kft. első körben 2025. december 10-én tejalapú anyatej-helyettesítő tápszerek fogyasztói visszahívását kezdeményezte,

mivel a gyártóüzemben önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során mikrobiológiai nem megfelelőség (Bacillus cereus baktérium által termelt toxin) került kimutatásra. Majd a bejelentést és visszahívást követően a vállalat átfogó belső vizsgálatot indított, amely kimutatta, hogy a szennyeződés egy beszállítótól származó, az előállítás során felhasznált alapanyagból került a késztermékekbe – áll az NNYGK közleményében.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Anthony Anex/MTI/MTVA)

csecsemőélelmiszerfogyasztóvédelemhaláleset

