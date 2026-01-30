Rejtélyes körülmények közt meghalt az ukrán Wall Street farkasa, beindultak a találgatások

Rejtélyes körülmények között meghalt egy ismert ukrán bankár, Olekszandr Adarics Milánó egyik elit negyedében. Halálával összefüggésben vizsgálatok zajlanak, felmerült a gyilkosság vagy öngyilkosság gyanúja is.

Olekszandr Adarics

egy ötemeletes épület negyedik emeleti ablakából zuhant le Milánó belvárosában.

A férfi holttestét az udvaron találták meg. Az eset még január 23-án történt, azonban az olasz sajtóban csak csütörtökön nevezték meg, hogy ki az áldozat – írta az olasz La Repubblica beszámolója alapján az RBK Ukrajina hírügynökség.

🇺🇦 Ukrainian banker Oleksandr Adarich was found dead in Italy. He was thrown out of a window while already dead. He reportedly arrived in Milan on January 23 to conclude a „secret” agreement. Signs of being bound and beaten were found on Adarich’s body. pic.twitter.com/RxJju05fIG — senore_amore (@SenoreAmore) January 29, 2026

Az esettel kapcsolatban több gyanús körülményt is közölt az olasz lap:

Adarics holttestén bántalmazás nyomai voltak láthatók (nem hivatalos források szerint annak a nyomát lehetett látni, hogy megkötözhették és megverhették).

A ház portása úgy hallotta, hogy a zuhanás után valaki még volt abban a lakásban, aki megkérdezte: „Mi történt?”, majd távozott.

A biztonsági kamerák felvételein pedig az látható, hogy két ember is távozott az épületből a zuhanás után, őket a nyomozók még próbálják beazonosítani.

A lakásban, amelyből kizuhant a férfi, fényképes dokumentumokat is találtak a helyszínelők. Ezekben több olyan személy neve is szerepelt, akiket még nem sikerült azonosítani.

Úgy tudni, hogy az ukrán bankár röviddel a tragédia előtt érkezett Milánóba, és egy másik személy által kibérelt lakásban szállt meg (nem hivatalos források szerint Adarics azért érkezett a városba, hogy egy titkos szerződést írjon alá).

Felmerült a gyilkosság gyanúja

Az olasz rendőrség jelen állás és a beszerzett információk alapján több lehetőséget is elképzelhetőnek tart,

köztük azt is, hogy egy előre megfontolt szándékból elkövetett gyilkosság történhetett, amelyet megpróbáltak öngyilkosságnak álcázni.

A nyomozók még vizsgálják, hogy a halál pillanatát megelőzően történt-e erőszakos cselekmény, amelynek a nyomai az áldozat testén láthatók, és hogy Olekszandr Adarics már halott lehetett-e, mielőtt kizuhant az ablakon.

A Wanted in Milan bűnügyi portál azt is hozzátette: a nyomozók vizsgálják, hogy az eset összefüggésben állhat-e üzleti vitával vagy más problémával Adarics nemzetközi pénzügyi ügyleteivel. A halál szokatlan körülményei mellett az is fokozza az ügy rejtélyességét, hogy az ukrán bankár miért egy milánói lakást bérelt ki ahelyett, hogy szállodába ment volna – tették hozzá.

Nagy karriert futott be, de voltak kétes ügyletei a múltban

Az RBK Ukrajina szerint Adaricsnak az ukrán mellett román állampolgársága is volt, és korábban komoly pozíciókban dolgozott a pénzügyi szektorban. Mint írták,

Adarics topmenedzsernek számított, és offshore érdekeltségekkel rendelkezett Luxemburgban és más országokban is, továbbá úgy tudni, hogy az odesszai kikötőben is voltak érdekeltségei.

A karrierjében voltak kétes ügyletek, bírósági ügyek is: 2012 és 2020 között a Fidobank nevű ukrán kereskedelmi bank tulajdonosa volt, amelyet később a hatóságok pénzügyi visszaélések és több millió eurós sikkasztás gyanúja miatt bezárattak. Ezt követően, részben már az orosz–ukrán háború éveiben helyezte át tevékenységeit külföldre, és külföldön is élt az utóbbi években (Ukrajnában ugyanis körözött személy volt).

Nem az első gyanús eset

Az orosz Moszkovszkij Komszomolec megjegyezte, hogy Adarics halála nem az első gyanús eset, ami az ukrán pénzügyi szektor érinti: nemrég egy ukrán kriptovaluta-vállalkozót találtak holtan Lamborghini autójában, hasonlóan rejtélyes körülmények között (bár egyelőre nincs arra utaló jel, hogy a két eset közt összefüggés lenne). De a pénzügyi szektortól eltekintve is bőséggel voltak furcsa halálesetek az utóbbi években orosz–ukrán vonatkozásban.

Kiemelt kép: Olekszandr Adarics (Forrás: X.com)