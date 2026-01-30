„Nem gondoltuk, hogy lányokat fognak megerőszakolni” – kitoloncolhatják az erőszakos migránsokat Dániából

„Dánia automatikusan ki fogja toloncolni májustól a súlyos bűncselekmények miatt egyéves vagy annál hosszabb letöltendő börtönbüntetésre ítélt külföldi állampolgárokat” – jelentette be pénteken a dán bevándorlási és integrációs minisztérium.

A tárca közleménye szerint az új szabályozás többek között a súlyos testi sértés és a nemi erőszak bűncselekményére vonatkozik majd, amelyek esetében eddig nem volt automatikus az elkövetők kitoloncolása, tekintettel a magán- és családi élet védelmét szolgáló nemzetközi egyezményekre.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök a sajtónak úgy nyilatkozott, hogy Dánia és Nagy-Britannia azért kívánja módosítani az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásáról szóló Emberi Jogok Európai Egyezményét (EJEE), mert szerintük az európai országok részéről szükséges lenne annak kimondása, hogy

„inkább a saját országainkat kellene megvédenünk, és nem a bűnözőket”.

Hozzátette, „nem hiszi, hogy a nemzetközi szabályok kidolgozásakor bárki is gondolt volna arra, hogy a Közel-Keletről elmenekülve megérkezik valaki a világ legjobb országába, majd ott lányokat és nőket kezd megerőszakolni. Hiszen akkoriban senki sem gondolt arra, hogy egy áldozatból később bűnelkövető lehet, de biztosíthatom önöket arról, hogy sajnos sokan járták be közülük ezt az utat.”

A dán kormány új intézkedéscsomagja szerint

„a menekültek csak ideiglenesen tartózkodhatnak Dániában”,

így az eddiginél jobban fogja ösztönözni a menekültek önkéntes hazatérését, és szigorítani fogja a kitoloncolásra váró emberek ellenőrzését a menedékkérőket elszállásoló központokban. A tervezet szerint elektronikus nyomkövetőt kell majd viselniük a menekültközpontokban azon külföldieknek, akik nem teljesítik a bejelentési kötelezettségeiket. A tervezett intézkedések között van az is, hogy

Dánia újra megnyitja nagykövetségét Szíriában, és Afganisztánnal is szeretne együttműködni a kitoloncolások ügyében.

A bevándorlási és integrációs minisztérium adatai szerint a súlyos bűncselekmények miatt egyéves, vagy annál hosszabb börtönbüntetésre ítélt külföldi állampolgároknak eddig csak 70 százalékát toloncolták ki Dániából. „Az elmúlt öt évben 315 olyan EU-n kívüli bűnelkövető kapott legalább egyéves börtönbüntetést, akit nem utasítottak ki” – mondta Rasmus Stoklund bevándorlásügyi miniszter.

Az új intézkedéscsomag várhatóan május 1-jén lép hatályba.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Koca Sulejmanovic)