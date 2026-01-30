Luxusórákat, gyémántokat raboltak Párizsban a Kínai Kommunista Párt képviselőjétől

Alaposan megkopasztották Párizsban azt a magas rangú kínai pártfunkcionáriust, akihez péntek hajnalban törtek be a Szajna partján fekvő szállására – értesült rendőri forrásokból a Le Figaro. Az elkövetők a hatodik emeletig másztak fel az erőszakosan megszerzett zsákmányért.

A Kínai Kommunista Párt gazdasági minisztériumának tagja, egy parlamenti képviselő péntek kora reggel lett betörés áldozata Párizsban, egy lakóingatlanban – értesült a Le Figaro rendőrségi forrásokból, melyek megerősítették a francia LCI hírtelevízió jelentését.

Tíz luxusóra a pártfunkci lakásán

Hajnali fél 5 körül tört be a két álarcos férfi a Szajna partján, a 16. kerületben álló épületbe. Felmásztak a hatodik emeletre, és az erkélyre vezető franciaajtón keresztül jutottak be az áldozat lakásába. A betörők gazdag zsákmánnyal távoztak: tíz luxusórát, brossot és gyémántékszert vittek el, amelyek becsült értéke több millió euró – közölte az ügyészség.

A Le Figaro rendőrségi forrásai a kárt 6-7 millió euró közé becsülték.

A zajra felébredt áldozatot a tettesek megtámadták, fejbe ütötték, majd a zsákmánnyal elmenekültek az épület belső udvarán keresztül. A kínai képviselőt kórházba szállították. A két maszkos betörő jelenleg szabadlábon van – teszi hozzá a Le Figaro.

