Kreml: Az amerikai elnök arra kérte Putyint, hogy február elsejéig szüntesse be a Kijevre mért csapásokat

A Kreml pénteken megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök arra kérte orosz hivatali partnerét, Vlagyimir Putyint, hogy február 1-jéig szüntesse be a csapásokat az ukrán fővárosra, ahol az energiaellátó hálózat a korábbi bombázások következtében jelentősen megrongálódott.

Dmitrij Peszkov szóvivő újságíróknak úgy nyilatkozott: „Trump elnök személyesen kérte Putyin elnököt, hogy egy hétig, február 1-jéig tartózkodjon a Kijev elleni támadásoktól, hogy kedvező feltételeket teremtsen a tárgyalások lefolytatásához”. A hirado.hu is beszámolt Előző nap maga Donald Trump is hasonló bejelentést tett.

Az orosz szóvivő nyilatkozatában kitért António Guterres ENSZ-főtitkár azon következtetésére, miszerint a kelet-ukrajnai Donbasz régió, ellentétben Grönlanddal, nem rendelkezik önrendelkezési joggal. „Ezeket a következtetéseket a nemzetközi jog szempontjából mélyen tévesnek tartjuk” – jelentette ki Peszkov.

„Nem értünk egyet ezekkel a következtetésekkel, és megvan a saját, mindenki számára jól ismert, megalapozott álláspontunk” – hangsúlyozta. Korábban Guterres a TASZSZ orosz állami hírügynökség kérdésére válaszolva kijelentette,

az ENSZ főtitkársága arra a következtetésre jutott, hogy a népek önrendelkezési joga nem alkalmazható a Krím és a Donbasz esetében.

Szerinte a világszervezet központjában az említett helyzeteket illetően úgy vélik, hogy „a területi integritás elve elsőbbséget élvez” a népek önrendelkezési jogával szemben. A Kreml szóvivője sajtótájékoztatóján reagált Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök esetleges találkozásának hírére. Emlékeztetett: Zelenszkij ragaszkodott ahhoz, hogy személyesen találkozzon Putyinnal, és nem fordítva. Az orosz államfő sajtótitkára így kommentálta az ukrán vezetés „válaszát”, miszerint Kijevben szeretnék megrendezni az orosz-ukrán csúcstalálkozót.

Utalva azokra a felvetésekre, hogy a megbeszélésekre Moszkvában kerülhetne sor, Peszkov hangsúlyozta: „Szeretnék emlékeztetni arra, hogy Putyin nem hívta meg Zelenszkijt sehova, és nem javasolt neki semmilyen találkozót. A találkozót Zelenszkij kérte.”

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Dmitrij Peszkov, a Keml szóvivõje a Független Államok Közösségének (FÁK) dusanbei csúcstalálkozóján 2025. október 10-én. (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Grigorij Sziszijev)