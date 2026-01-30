Kaja Kallas elismerte, hogy az Európai Bizottság dolgozik Ukrajna jóléti tervén – VIDEÓ

Csütörtöki sajtótájékoztatóján Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője megerősítette, hogy az Európai Bizottság már dolgozik azon az Ukrajnának szánt jóléti tervnek nevezett előterjesztésen, amelynek értelmében több mint 800 milliárd, összesen 1500 milliárd dolláros támogatást adna Ukrajnának a Von der Leyen-adminisztráció. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter korábban arról tájékoztatott, csak az eredetileg tervezett 800 milliárd dolláros ukrán jóléti terv minden magyar család számára 1,3 millió forintot meghaladó adóterhet jelentene. Azóta ez az összeg tovább emelkedett egy 700 milliárd dollárról szóló hadi kiadási támogatással, ennek adóterhéről pedig még nem esett szó.

Kaja Kallas elismerte, hogy a Bizottság dolgozik „Ukrajna Jóléti Tervén”

A csütörtöki sajtótájékoztatón Kaja Kallas újságírói kérdésre reagálva – amely Ukrajna jóléti tervére vonatkoztatva arról szólt, hogy milyen konkrét szerepe lehet ebben az Európai Bizottságnak és a tágabb értelemben vett Európai Uniónak – az uniós külügyi főképviselő megerősítette, hogy a bizottság már dolgozik a javaslaton, a részletekről pedig Marta Kos szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztos fog majd tájékoztatni.

„Igen, az Európai Bizottság dolgozik a jóléti terven, és (Marta) Kos biztos ma tájékoztatni fogja erről a minisztereket is.”

„Természetesen Ukrajna jóléte szorosan összefügg Európával, hiszen földrajzilag Európában van. Egyértelműen van ebben szerepünk” – fogalmazott Kaja Kallas.

Ukrán jólét a magyarok rovására – immár 1500 milliárd dollárt adna Ukrajnának az Európai Bizottság

Ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán, az Európai Bizottság csütörtök este mutatta be a tagállamok vezetőinek Ukrajna újjáépítésének finanszírozásáról szóló tervét. A tervezet szerint Brüsszel kifizetné a helyreállításhoz szükséges 800 milliárd dollár nagyobbik részét, mi több, minden eddig felmerült határidőnél korábban venné fel Kijevet az Európai Unióba, hogy minél gyorsabban és hatékonyabban tudja ezeket a helyreállítási pénzeket célba juttatni. Bár a tervezet igyekszik a magánbefektetők jelenlétét hangsúlyozni, világosan kiderül, hogy mivel a magánbefektetések beindítására jelentős EU-s és tagállami támogatásokra lesz szükség,

elsősorban az adófizetőkre nehezedne a legnagyobb teher, főleg úgy, hogy Ukrajna szűk két éven belüli tagfelvételével intézményesülne és állandósulna Kijev uniós költségvetésből való támogatása.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a tervezet hivatalos brüsszeli előterjesztése előtt arról tájékoztatott közösségi oldalán:

csak a 800 milliárd dolláros ukrán jóléti terv minden magyar család számára 1,3 millió forintot meghaladó adóterhet jelentene.

A szükséges fedezet előteremtésére az Európai Bizottság az európai szemeszterben eddig megfogalmazott ajánlásai és megindított kötelezettségszegési eljárásai alapján egyértelmű elvárásokat fogalmaz meg:

„Az otthonteremtési támogatások, a csok, a kedvezményes lakáshitelek és az illetékmentesség megszüntetése, valamint a magasabb ingatlanadók bevezetése; a 13. havi nyugdíj csökkentése vagy eltörlése; adóemelés, a progresszív személyi jövedelemadó bevezetése, amely magasabb adóterhet róna a dolgozókra; a családoknak, fiataloknak és édesanyáknak járó adókedvezmények felülvizsgálata; a rezsicsökkentés eltörlése, a fosszilis energiatámogatások megszüntetése, valamint az orosz energiaimport teljes tiltása, amely akár három és félszeres rezsiár-emelkedést is okozhatna Magyarországon; az állampapírok hozamának megadóztatása; kórházbezárások, ágyszámcsökkentés; a fiataloknak szóló munkáshitel megszüntetése; a hazai kkv-k támogatásának csökkentése, miközben a külföldi nagyvállalatokat érintő különadók eltörlését sürgetik”

– sorolta Bóka János.

Kapcsolódó tartalom A kormány közzétette a jelentést az Európai Bizottság adóemelésekre és megszorításokra irányuló követeléseiről – közölte Bóka János

A tervezet bemutatását követő napon, péntek hajnalban az uniós állam- és kormányfők ülése után tartott brüsszeli sajtótájékoztatóján Orbán Viktor miniszterelnök arról tájékoztatott: az Európai Unió vezetése befogadta az ukránok 800 milliárd dolláros igényét, sőt – tette hozzá – mindezt kiegészítették egy további 700 milliárd dolláros támogatással is.

A miniszterelnök hozzátette: a tervezet elfogadása „lényegében egy eladósodást jelent”.

Elmondása szerint arról is szó esett, hogy az uniós találkozón ismertetett dokumentumban ezen túlmenően még egy 700 milliárd dolláros hadi kiadásra is szükség lesz, a 800 milliárd dolláros ukrán igénnyel együtt ez összesen 1500 milliárd dolláros összeget jelentene. „Mindenképpen atombomba jellegű mellbe rúgás volt, hogy azt hittük eddig, az unió majd próbál esetleg kifarolni vagy valamit lágyítani, vagy csökkenteni, de nem. Úgy, ahogy jött Ukrajnából az igény, befogadták az egészet.”

„Szerintem a következő száz évben nem lesz olyan parlament Magyarországon, amely az ukránok mellett szavazzon, hogy beüljenek az Európai Unióba”

– fogalmazott Orbán Viktor.

A 800 milliárd dollárról szóló ukrán igényt az ukránok még decemberben fogalmazták meg, de Volodmir Zelenszkij ukrán elnök már az idei davosi Világgazdasági Fórumon is alá akarta volna íratni az erről szóló megállapodást.

Kiemelt kép: Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozik a sajtó képviselőinek az EU-tagországok külügyminisztereinek találkozója előtt Brüsszelben 2026. január 29-én (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)