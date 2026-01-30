Ilyen 200 éve nem történt Moszkvában

Több mint 200 éve nem tapasztalt erejű havazás volt januárban Moszkvában – közölték csütörtökön a Moszkvai Állami Egyetem meteorológusai.

A szakemberek szerint a rendkívül heves havazások okát arra vezették vissza, hogy „mély és kiterjedt ciklonok haladnak át egy erősödő időjárási fronttal a Moszkvai régió felett”. Az orosz főváros térségében 92 milliméter csapadéknak megfelelő hóesés volt.

„Ez az utóbbi 203 év legmagasabb értéke”

– ismertette az egyetem a VK közösségi oldalon.

Moscow has experienced its heaviest snowfall in 146 years. Still recovering… pic.twitter.com/Br6qZet9jx — Russian Embassy in Kenya/Посольство России в Кении (@russembkenya) January 13, 2026

A meteorológusok közölték azt is, hogy idén a januári átlaghőmérséklet Moszkva térségében mínusz 6,2 Celsius-fok volt, ami 1,5 Celsius fokkal alacsonyabb a szokásosnál. Csütörtökön több mint 60 centiméteres hó volt az orosz fővárosban. Az utak járhatóvá tétele érdekében egyes utcákat kijelöltek arra, hogy átmenetileg oda szállítsák át a hótömegeket.

Több vonat is késlekedett az orosz fővárosban, az utakon forgalmi torlódások alakultak ki. Legutóbb ilyen heves havazás 1823-ban volt Moszkvában. Akkor 122 milliméter csapadékmennyiséget mértek. A szakemberek ugyanakkor elismerték, az ilyen távoli múltból származó adatok „talán nem teljesen megbízhatók.”

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)