Egy magyar politikai fordulatért, ukránbarát kormányért imádkozik Zelenszkij volt külügyminisztere – VIDEÓ

Dmitro Kuleba korábbi ukrán külügyminiszter arról beszélt egy videóban, hogy szerinte az ukrán közvélemény abban bízik, hogy Magyarországon politikai fordulat következik be, és egy Ukrajnát támogató, Brüsszel-párti kormány kerül hatalomra. A volt diplomata kijelentései szerint a remények középpontjában Orbán Viktor miniszterelnök 2026-os választási veresége áll. „Most mindenki ül és imádkozik. Gyertyát gyújt a templomban, hogy Orbán elveszítse a 2026-os választásokat" – fogalmazott Dmitro Kuleba.

Nyíltan egy magyarországi kormányváltásért és egy Ukrajna-barát kabinet hatalomra kerüléséért imádkozik Dmitro Kuleba, Ukrajna korábbi külügyminisztere – derül ki abból a videóból, amelyben a volt politikus Magyarországról és Orbán Viktor miniszterelnökről beszél.

A Magyar Nemzet vette észre a felvételt, amelyen a volt ukrán külügyminiszter úgy fogalmazott:

„A kiút nagyon egyszerű. Most mindenki ül és imádkozik. Gyertyát gyújt a templomban, hogy Orbán elveszítse a 2026-os választásokat, és hogy hatalomra kerüljön egy Európa-párti, egyébként Ukrajna-párti kormánykoalíció.”

„„Ez persze csak afféle remény, de jelenleg ez a legjobb amit Európa tehet ”– folytatta, hozzáfűzve, hogy szerinte azért

„Orbán Viktor mögött több más ország is ott áll. Összedörzsölik a kezüket, és azt mondják, na ez klassz.”

Kuleba ezzel arra utalt, hogy Magyarország miniszterelnöke nincs egyedül az álláspontjával az EU-n belül, és a volt ukrán külügyi tárcavezető szerint ezek az országok nyilvánosan ugyan ellenzik Magyarország döntéseit, a háttérben azonban profitálnak abból, hogy a vitatott uniós határozatok nem születnek meg.

„Mi is ellene vagyunk ennek a döntésnek – mondják. Hagyjuk, hadd hulljon minden (…) Orbánra, mi pedig csendben ülünk a háta mögött, és örülünk annak, hogy a döntések nem születnek meg”

– fogalmazott Dmitro Kuleba.

Ukrán politikai elemzők a Tisza győzelmét várják, mert ezzel megszűnne az ukrán csatlakozás blokkolása

Ukrán elemzők és újságok sorra számolnak be arról, hogy Ukrajna 2027-es uniós csatlakozása hiába van napirenden Brüsszelben, Magyarország akadályt jelent. Az erről szóló cikkek és elemzések azonban kiemelik azt is, hogy a Tisza választási győzelme esetén ez az akadály elhárulna Ukrajna előtt – hangzott el az M1 Híradójában.

A beszámoló szerint Olekszandr Muszijenko ukrán katonai szakértő közösségi oldalán arról írt, hogy rossz hír Orbán Viktor számára, hogy Ukrajnát érintő történelmi döntésekről tárgyalnak Brüsszelben. Az elemző azzal zárta bejegyzését, hogy Magyar Péterék azonban támogatják az ukrán uniós tagságot, vagyis szerinte a küzdelem folytatódik.

