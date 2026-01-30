A lengyel–orosz határt drónoktól védő rendszer létrehozásáról írtak alá szerződést a lengyel hatóságok

Az ügylet értéke 15 milliárd zloty (4,2 milliárd dollár). Az aláírást a TVP Info televíziós csatorna élőben közvetítette. A szerződést Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nemzetvédelmi miniszter jelenlétében írták alá.
A SAN elnevetésű drónvédelmi ügylet a Keleti pajzs védelmi rendszer részét fogja képezni az orosz és a fehérorosz határ mentén. „A SAN program segítségével ezek a határok lesznek a legjobban védettek Európában”
– jegyezte meg Tusk.
A lengyel védelmi minisztérium adatai szerint a SAN rendszer 18 ütegből fog állni. Minden ütegben 4 szakasz lesz – három tüzérszázad és egy támogató szakasz. A tüzérszázadokban lengyel gyártmányú, 30 és 35 milliméteres légvédelmi ágyúkat, 12,7 milliméteres többcsövű géppuskákat, többcélú, lézeres rávezetővel irányított (APKWS) rakétákat, kamikaze drónokat, radarállomásokat és elektronikus hadviselési eszközöket fognak alkalmazni.
A SAN rendszert 2027 végéig tervezik hadrendszerbe állítani a lengyel hadseregben.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)