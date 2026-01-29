Zelenszkij megerősítette a védelmi miniszter tervét: havonta 50 ezer orosz katonát kell megölni

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megerősítette a hadsereg egységeinek kiadott parancsot, miszerint havonta akár 50 ezer főt számláló veszteségeket kell okozni az orosz hadseregnek, az ukrán elnök minderről hírszerzési jelentések szerint egy újabb energetikai infrastruktúra elleni orosz támadással összefüggésben beszélt – írja a Strana.

„A hírszerzés információt szolgáltatott erről az ügyről [a szóban forgó, lehetséges támadásról – a szerk.] ” – fogalmazott Zelenszkij, aki egyúttal megerősítette az orosz hadseregnek havi 50 ezer főt számláló veszteség okozásáról szóló direktívát.

„Az ukrán egységek feladata, hogy biztosítsák a megszálló ilyen mértékű pusztítását, amikor az orosz veszteségek nagyobbak lesznek, mint az utánpótlás mennyisége”

– fejtette ki Volodimir Zelenszkij.

Ukrajna célja az, hogy „havonta 50 ezer orosz katonát megöljenek” – jelentette ki az ország új védelmi minisztere, a kinevezése után egyből internetes csalásokkal megvádolt Mihajlo Fedorov, ahogy erről hírt adtunk a hirado.hu oldalán. Fedorov január 14-e óta tölti be a pozíciót, aki terveit ismertetve két fő prioritást jelölt ki:

az ukrán hadsereg vezetésének eredményalapú átszervezését,

és havonta 50 ezer orosz katona megölését.

„Ha elérjük az 50 ezret, meglátjuk, mi történik az ellenséggel. Ők az embereket erőforrásként kezelik, és már most is érezhetőek a hiányok” – mondta. Azonban a tervezet a jelek szerint nem talált egyöntetű támogatásra, a hirado.hu oldalán is beszámoltunk Anna Skorokhod ukrán parlamenti képviselőnek a kijelentéseiről, aki betegesnek nevezte Fedorov havi 50 ezer orosz katona megöléséről szóló elképzeléseit.

„Mihajlo Fedorov – az új védelmi miniszter – azt mondta, hogy Ukrajna és a védelmi minisztérium stratégiai célja havonta 50 ezer orosz megölése.

Nem tűnik önöknek úgy, hogy ez a stratégia beteg?”

– tette fel a kérdést Anna Skorokhod. „Nem inkább a háború befejezésének, valamennyi hadifoglyunk kicserélésének, az eltűntek felkutatásának és hazahozatalának, valamint a frontról azoknak a fiataloknak a visszatérésének kellene célnak lennie, akik már erkölcsileg és fizikailag is teljesen kimerültek?

Nem annak kellene a célunknak lennie, hogy véget érjen az a terror, amely most zajlik? Miért ülünk mindannyian áram, víz és fűtés nélkül, miközben a stratégiánk az, hogy havonta 50 ezer oroszt megöljünk?!”

– fűzte hozzá.

