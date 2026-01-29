Zelenszkij megerősítette a védelmi miniszter tervét: havonta 50 ezer orosz katonát kell megölni

„A hírszerzés információt szolgáltatott erről az ügyről [a szóban forgó, lehetséges támadásról – a szerk.] ” – fogalmazott Zelenszkij, aki egyúttal megerősítette az orosz hadseregnek havi 50 ezer főt számláló veszteség okozásáról szóló direktívát.
„Az ukrán egységek feladata, hogy biztosítsák a megszálló ilyen mértékű pusztítását, amikor az orosz veszteségek nagyobbak lesznek, mint az utánpótlás mennyisége”
– fejtette ki Volodimir Zelenszkij.
Ukrajna célja az, hogy „havonta 50 ezer orosz katonát megöljenek” – jelentette ki az ország új védelmi minisztere, a kinevezése után egyből internetes csalásokkal megvádolt Mihajlo Fedorov, ahogy erről hírt adtunk a hirado.hu oldalán. Fedorov január 14-e óta tölti be a pozíciót, aki terveit ismertetve két fő prioritást jelölt ki:
- az ukrán hadsereg vezetésének eredményalapú átszervezését,
- és havonta 50 ezer orosz katona megölését.
„Ha elérjük az 50 ezret, meglátjuk, mi történik az ellenséggel. Ők az embereket erőforrásként kezelik, és már most is érezhetőek a hiányok” – mondta. Azonban a tervezet a jelek szerint nem talált egyöntetű támogatásra, a hirado.hu oldalán is beszámoltunk Anna Skorokhod ukrán parlamenti képviselőnek a kijelentéseiről, aki betegesnek nevezte Fedorov havi 50 ezer orosz katona megöléséről szóló elképzeléseit.
„Mihajlo Fedorov – az új védelmi miniszter – azt mondta, hogy Ukrajna és a védelmi minisztérium stratégiai célja havonta 50 ezer orosz megölése.
Nem tűnik önöknek úgy, hogy ez a stratégia beteg?”
– tette fel a kérdést Anna Skorokhod. „Nem inkább a háború befejezésének, valamennyi hadifoglyunk kicserélésének, az eltűntek felkutatásának és hazahozatalának, valamint a frontról azoknak a fiataloknak a visszatérésének kellene célnak lennie, akik már erkölcsileg és fizikailag is teljesen kimerültek?
Nem annak kellene a célunknak lennie, hogy véget érjen az a terror, amely most zajlik? Miért ülünk mindannyian áram, víz és fűtés nélkül, miközben a stratégiánk az, hogy havonta 50 ezer oroszt megöljünk?!”
– fűzte hozzá.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)