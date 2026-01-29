Ukrán politikai elemzők a Tisza győzelmét várják, mert ezzel megszűnne az ukrán csatlakozás blokkolása

Ukrán elemzők és újságok sorra számolnak be arról, hogy Ukrajna 2027-es uniós csatlakozása hiába van napirenden Brüsszelben, Magyarország akadályt jelent. Az erről szóló cikkek és elemzések azonban kiemelik azt is, hogy a Tisza választási győzelme esetén ez az akadály elhárulna Ukrajna előtt – hangzott el az M1 Híradójában.

Az M1 hozzáteszi, Olekszandr Muszijenko ukrán katonai szakértő közösségi oldalán arról írt, hogy rossz hír Orbán Viktor számára, hogy Ukrajnát érintő történelmi döntésekről tárgyalnak Brüsszelben. Az elemző azzal zárta bejegyzését, hogy Magyar Péterék azonban támogatják az ukrán uniós tagságot, vagyis szerinte a küzdelem folytatódik.

A választásokon múlik Ukrajna uniós tagsága?

Veszélyesnek nevezte a magyarországi választásokat az Oboz című ukrán lap, mert szerinte ezen múlik Ukrajna uniós tagsága – közölte az M1. Az ukrán lap cikkében arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyarország az egyetlen EU-tagállam, amely blokkolja Ukrajna EU-tagság felé vezető útját, de egy ellenzéki győzelemmel ez megszűnne, ugyanis Magyar Péter nem ellenzi a csatlakozást.

Trükköket vetnének be Magyarország ellen

A magyarországi választás tétjéről beszélt egy interjúban Anton Kucsuhidze ukrán politológus is. Az elemző a témával kapcsolatban elmondta, hogy Brüsszelben már olyan terveken dolgoznak, hogy miként lehetne kizárni a szavazásból olyan kisebb tagállamokat, amelyek befolyást próbálnak gyakorolni más államok politikájára. Kucsuhidze szerint a szavazati szabályok megváltoztatása igenis lehetséges.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a párt tüntetésén a Sándor-palota elõtt 2025. december 13-án. (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)