Újabb videók kerültek elő a Minneapolisban lelőtt fegyveres demonstrálóról – már korábban is rátámadt az ügynökökre

Három új videó is napvilágot látott Alex Prettiről, arról a 37 éves demonstrálóról, akit az előző hétvégén lelőttek Minnesotában a bevándorlási kormányzati szerv, az ICE ügynökei. A felvételeken (amelyek több nappal az eset előtt készültek) az látszik, hogy Pretti már korábbi demonstrációkon is összetűzésbe keveredett a hatóságokkal – sőt, rájuk is támadt – és egyszer már leteperték őt az ügynökök,

A most nyilvánosságra hozott videók még egy január 13-i minneapolisi razzián készültek, ahol a demonstrálók az ICE jelenléte ellen tiltakoztak.

Az egyik felvételen az is látható, ahogy az ügynökök földre viszik a 37 éves, intenzív osztályon dolgozó ápolót.

Az ügyben megszólalt a család jogi képviselője, miközben az amerikai belbiztonsági tárca közölte, hogy vizsgálja a nyilvánosságra került felvételeket – foglalta össze az Index a The Guardianre hivatkozva. Mint az alábbi felvételen is látszik, Alex Pretti egy szóváltás után rugdosni kezdte az ügynökök autóját, amelyben jelentős károkat okozott, és ezt követően vitték földre.

A felvételből nem derül ki, hogy mi előzte meg az összetűzést. A videón az is látható, hogy Alex Prettinél övén már ezen a demonstráción is volt egy fegyvernek tűnő tárgy (akárcsak azon a tüntetésen, amikor lelőtték).

Egy másik videón szintén látszik az összetűzés egy része, csak másik szögből:

Egy harmadik, YouTube-ra feltöltött felvétel pedig a razzia miatt kialakult feszült hangulatot mutatja be: dudáló autók, sípoló emberek figyelmeztetik egymást a szövetségi ügynökök jelenlétére. A videók alapján az ügynökök könnygázt vetettek be a tömeg ellen, miközben Prettit a földön tartották.

A családot képviselő ügyvéd, Steve Schleicher megerősítette, hogy a felvételeken valóban Alex Pretti látható. „Egy héttel azelőtt, hogy Alexet lelőtték az utcán – annak ellenére, hogy senkire sem jelentett fenyegetést –, egy csoport ICE-ügynök erőszakosan bántalmazta. Semmi, ami egy héttel korábban történt, nem indokolhatta Alex megölését” – mondta.

Az amerikai belbiztonsági tárca szóvivője közölte, hogy vizsgálják a nyilvánosságra került felvételeket.

Az ügyben az egyik friss lépés az volt a napokban, hogy leváltották a bevándorlási razziák nyilvános arcát, Greg Bovinót, aki Alex Pretti lelövése után is megdícsérte az ICE ügynökeit, azt állítva, hogy ők a valódi áldozatok, nem a lelőtt tüntető.

