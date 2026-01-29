Újabb videók kerültek elő a Minneapolisban lelőtt fegyveres demonstrálóról – már korábban is rátámadt az ügynökökre

A most nyilvánosságra hozott videók még egy január 13-i minneapolisi razzián készültek, ahol a demonstrálók az ICE jelenléte ellen tiltakoztak.
Az egyik felvételen az is látható, ahogy az ügynökök földre viszik a 37 éves, intenzív osztályon dolgozó ápolót.
Az ügyben megszólalt a család jogi képviselője, miközben az amerikai belbiztonsági tárca közölte, hogy vizsgálja a nyilvánosságra került felvételeket – foglalta össze az Index a The Guardianre hivatkozva. Mint az alábbi felvételen is látszik, Alex Pretti egy szóváltás után rugdosni kezdte az ügynökök autóját, amelyben jelentős károkat okozott, és ezt követően vitték földre.
A felvételből nem derül ki, hogy mi előzte meg az összetűzést. A videón az is látható, hogy Alex Prettinél övén már ezen a demonstráción is volt egy fegyvernek tűnő tárgy (akárcsak azon a tüntetésen, amikor lelőtték).
Egy másik videón szintén látszik az összetűzés egy része, csak másik szögből:
Egy harmadik, YouTube-ra feltöltött felvétel pedig a razzia miatt kialakult feszült hangulatot mutatja be: dudáló autók, sípoló emberek figyelmeztetik egymást a szövetségi ügynökök jelenlétére. A videók alapján az ügynökök könnygázt vetettek be a tömeg ellen, miközben Prettit a földön tartották.
A családot képviselő ügyvéd, Steve Schleicher megerősítette, hogy a felvételeken valóban Alex Pretti látható. „Egy héttel azelőtt, hogy Alexet lelőtték az utcán – annak ellenére, hogy senkire sem jelentett fenyegetést –, egy csoport ICE-ügynök erőszakosan bántalmazta. Semmi, ami egy héttel korábban történt, nem indokolhatta Alex megölését” – mondta.
Az amerikai belbiztonsági tárca szóvivője közölte, hogy vizsgálják a nyilvánosságra került felvételeket.
Az ügyben az egyik friss lépés az volt a napokban, hogy leváltották a bevándorlási razziák nyilvános arcát, Greg Bovinót, aki Alex Pretti lelövése után is megdícsérte az ICE ügynökeit, azt állítva, hogy ők a valódi áldozatok, nem a lelőtt tüntető.
Kiemelt kép: Youtube.com/The News Movement.