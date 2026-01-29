Tíz év börtönre ítélték a legfelsőbb bíróság egykori elnökét Montenegróban

Hatalommal való visszaélés miatt első fokon tíz év börtönbüntetésre ítélték szerdán Montenegróban az ország legfelsőbb bíróságának volt elnökét, Vesna Medenicát, ugyanakkor felmentették a szervezett bűnözéssel kapcsolatos vádak alól.

A hírek szerint Vesna Medenicát azzal vádolták, hogy falazott fia cigaretta- és kábítószercsempész ügyleteinek.

Fiát, Milos Medenicát a bíróság bűnösnek találta bűnszervezet létrehozása, csempészet, hatalommal való visszaélés közvetítőn keresztül, valamint a bizonyítás akadályozása miatt, ezért tíz év és két hónap szabadságvesztésre ítélte – közölte Vesna Kovacevic, a podgoricai felsőbíróság elnöke.

A börtönbüntetés mellett mindkettőjükre 50 ezer euró (19 millió forint) pénzbírságot szabtak ki, míg a további elítéltekkel együtt több mint 2,7 millió euró (átszámítva több mint egymilliárd forint) kártérítést kell fizetniük az államnak.

Vesna Medenicát még 2022 áprilisában vették őrizetbe, amikor egy Szerbiába tartó repülőre készült felszállni, miután nyilvánosságra kerültek a fia üzenetei, amelyekben Milos azt írta, hogy anyja, aki akkoriban még a legfelsőbb bíróság elnöke volt, tud az ügyleteiről, és védi őt és társait.

A vádakat mindketten tagadták, az ítélethirdetésen nem vettek részt. Vesna Medenicától megvonták az útlevelét, és megtiltották, hogy elhagyja lakhelyét. Ugyanakkor a montenegrói rendőrség szerdán körözést adott ki Milos Medenica ellen, mert nem találták otthonában, ahol tavaly október óta házi őrizetben volt, miután három évet – ítélethirdetésre várva – a podgoricai börtönben töltött.

A különleges ügyészség közölte: fellebbezést nyújt be az ítéletek enyhesége miatt.

Vesna Medenica annak köszönhette karrierjét, hogy a montenegrói elnök, Milo Djukanovic tömörülése, a Szocialisták Demokratikus Pártja (DPS) támogatta őt. 2003 és 2007 között legfőbb ügyész, majd a legfelsőbb bíróság elnöke volt. 2019-ben harmadszor is kinevezték az intézmény élére, jogi szakértők szerint alkotmányellenesen. 2020 végén lemondott a tisztségről. A DPS ugyanebben az évben – harminc év után először – elveszítette a választásokat.

Kiemelt kép: Vesna Medenica, a montenegrói legfelsőbb bíróság volt elnöke (Fotó: MTI/AP)